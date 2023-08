Fotbalový svátek. Po čtyřech letech, kdy do Lanžhota zavítal Baník Ostrava, se na Břeclavsku představí další prvoligový celek. Fotbalisté tamního Sokola přivítají ve středu od pěti hodin odpoledne v duelu druhého kola MOL Cupu Zlín. „Všichni se strašně těšíme, pro náš klub je to velká událost,“ řekl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Zlína pod vedením trenéra Pavla Vrby se představí ve středu v Lanžhotě. | Foto: Deník/Libor Kopl

Zatímco ševce čeká v MOL Cupu teprve první zápas tohoto ročníku, divizní Lanžhot už má za sebou dvě výhry. V předkole porazil 3:0 Bzenec, následně doma na penalty vyřadil i třetiligový Start Brno. „Podřídili jsme tomu spoustu věcí, abychom se dostali do této fáze poháru,“ podotkl trenér.

Na zvučného soupeře se realizační tým Sokola pečlivě připravuje. „Českou ligu podrobně sleduju, ale na Zlín jsem se nikdy příliš nezaměřoval. Až v posledních týdnech jsem se díval, v jaké sestavě nastupuje. S kolegou Velickým si pustíme poslední zápas s Teplicemi, který Zlín vyhrál,“ netajil Hílek.

Toho čeká velká výzva v trenérském souboji, jeho středeční protivník bude Pavel Vrba. „Za tři roky, co v Lanžhotě trénuju, jsem ještě neměl na vedlejší střídačce takového trenéra. Pro nás je to velký pojem, vážíme si toho, že do Lanžhota někdo takový přijede,“ pravil bývalý prvoligový záložník.

Bývalého kouče Plzně, Sparty Praha či Baníku Ostrava řadí mezi nejúspěšnější československé trenéry. „Když neměla slovenská reprezentace trenéra, měl jsem v hlavě jen dva kandidáty. Jedním byl Vlado Weiss a druhý Pavel Vrba, který hrál s Plzní výborný fotbal. Za mě je to stále top trenér,“ tvrdil Hílek.

MOL Cup – 2. kolo

TJ Sokol Lanžhot – FC Zlín

středa 30.8. 2023

Rozhodčí: Julínek – Podaný, Mojžíš.

Delegát: Dvořáček.

Hřiště: Na Šlajsi.

Vstupné: 150 korun

Do karet celku z Lanžhota může hrát nadcházející derby se Slováckem, které Zlín v nejvyšší soutěži v sobotu čeká. „Myslím, že některé zkušenější hráče budou šetřit na víkendové derby se Slováckem a dají příležitost hráčům ze širšího kádru,“ předpovídal stratég.

S čím jeho svěřenci vstoupí do pohárového zápasu? „Věřím, že budeme trochu na balonu a nebudeme jen běhat bez míče. Nejdeme si zápas jenom užít, kluci se musí vydat a určitě to bude bolet. Zlín je profesionální klub, je tam velká kvalita, muselo by se sejít hodně věcí, abychom jej potrápili,“ uzavřel Hílek.