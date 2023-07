Lanžhot vítá staronového kanonýra. Z Hodonína se vracím zkušenější, tvrdí Burac

Návrat kanonýra. Ještě před začátkem letní přípravy se fotbalisté Lanžhota těší z nového příchodu. Do divizního klubu se po půlročním angažmá v třetiligovém Hodoníně vrací nadějný útočník Erik Burac. „Zpátky do Lanžhota se moc těším. Budu se snažit, co bude v mých silách, abychom vybojovali postup z divize,“ řekl jedenadvacetiletý Burac.