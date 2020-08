„Honza Čadílek k nám přišel teprve před týdnem, s týmem absolvoval asi čtyři tréninky. Po jeho gólu samozřejmě vypukla euforie, remíza s jedním z favoritů celé soutěže je pro nás povzbuzením,“ přiznal břeclavský trenér Michael Benko.

Hosté se ujali vedení v 17. minutě a po většinu zápasu byli aktivnější. „Věděli jsme, že by jim mohla dělat problém hra do zabezpečené obrany. Proto jsme to trochu zavřeli a čekali na svoji šanci,“ doplnil Benko.

Spolu se svým trenérským kolegou Milanem Hoffmannem přišli k týmu už v zimě, ale prvního soutěžního zápasu se kvůli pandemii koronaviru dočkali až nyní. „Pro nás trenéry to byla asi výhoda. Mohli jsme lépe poznat mužstvo a vhodně ho doplnit,“ uznal Michael Benko.

Břeclavští fotbalisté se v druhém divizním kole představí v neděli od 16.30 hod. v Humpolci.