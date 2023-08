OBRAZEM: Lanžhot překonal únavu, soka z Tasovic přehrál i bez kanonýra

Když se fotbalisté Lanžhota a Tasovic střetli naposledy před dvěma měsíci, skončil divizní šlágr divokou remízou 3:3, která jak se později ukázalo, stála Lanžhot mimořádný postup do MSFL. Kdyby tehdy v 95. minutě celek z Břeclavska nedostal vyrovnávací gól na 3:3, skončil by v divizi třetí a místo Bohunic by nabídka na posun o patro výš přistála Lanžhotu. Ve druhém kole nového divizního ročníku už svěřenci trenéra Jaroslava Hílka neponechali nic náhodě a Tasovice doma přehráli 3:1. V tabulce zůstávají po dvou kolech stoprocentní, Tasovice si naopak musejí na první body počkat.

Fotbalisté Lanžhota (na snímku v bílých dresech) si doma poradili s Tasovicemi. | Foto: Jaroslav Kicl