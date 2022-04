Tomu schází hlavně branky osmigólového Romana Sablera, jenž neodehrál kvůli zranění v jarní části ani minutu. "Nad jeho nasazením v nedělním utkání stále visí otazník. Není stoprocentně doléčený a nemá skoro vůbec natrénováno, ale věřím, že i na část utkání by byl velkým přínosem pro mužstvo," říká zkušený kouč.

Absence nejlepšího střelce mužstva byla obrovskou šancí pro nováčka Erika Burace, který svou premiérovou brankou v lanžhotském dresu rozhodl jediné vítězné utkání doma proti Havlíčkově Brodu. V posledním utkání však dostal červenou kartu a pro derby nebude k dispozici. "Svými výkony na začátku jara mě velmi mile překvapil, ale v Brně se nechal za stavu 0:0 hloupě vyloučit. Uškodil nejenom týmu, ale i sám sobě, protože přijde o derby," smutní Hílek.

Na hrot lanžhotského útoku se tak vysune nejspíš někdo ze záložníků. "Do úvahy připadá Radim Kleiber, Peťo Balážik nebo Tomáš Bartal. Znám několik mužstev, které hrají bez typického hroťáka a hrají výborně," nedělá si hlavu trenér.

Jeho protějšek z břeclavské lavičky také nemá k dispozici kompletní kádr. "Tomáš Trčka má od zápasu se Žďárem problémy s kolenem a čeká na vyšetření. Minulý zápas na jeho pozici nastoupil Filip Kříž a počínal si velmi slibně. Počítám, že to vyřešíme stejným způsobem," prozrazuje Malár.

Břeclavský kouč nemá v plánu přijet do Lanžhotu s defenzivní taktikou. "Vím, že domácí mají tvořivé hráče, ale my nebudeme hrát zanďoura. Nemáme na to ani typologické hráče. Musíme být maximálně úspěšní v útočné fázi, jestli chceme pomýšlet na úspěch," tvrdí bývalý ligový fotbalista.

Podzimní vzájemné měření sil zvládl lépe Lanžhot, který v Břeclavi vyhrál 2:1. "Očekávám podobný zápas. Herní kvalita bude větší na straně soupeře, ale můžeme soupeře překvapit naší bojovností," předpovídá Malár.

Derby má výkop v neděli od čtyř hodin odpoledne v Lanžhotu.