Výsledky:

MSK Břeclav – Tatran Rousínov 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 17. Kostelka, 55. Florian. Hráno na UT v Břeclavi. Tatran: Řepka (45. Kopřiva) – Kostelka, Rozehnal, Kříž, Imramovský – Němec, Novotný (60. Horváth), Mikeš, Divácký (70. Popovič), Florián (85. Eliáš) – Obruča (80. Kotolán). Trenér: Milan Boušek.

SK Slavkov u Brna - Hoštice/Heroltice 4:0

Poločas: 1:0. Branky: Michálek, Matocha, Petr Kachlíř, Karel Kachlíř. Hráno na UT ve Vyškově.

Slavkov: Jirásko - Marcone, Hráček, Köhler, Lysák - Michálek, Půček, Zrotal, Novák - Matocha, Kovařík. Střídali: Petr Kachlíř, Karel Kachlíř, Scharda. Trenér: David Udržal.

Na umělém trávníku v Břeclavi byl k vidění oboustranně dobrý fotbal. V prvním poločase měli navrch hosté z Rousínova, ve druhém se více prosazoval domácí divizní favorit.

„Z mého pohledu velice kvalitní utkání. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a kromě vstřeleného gólu jsme si vytvořili i několik dalších šancí. Soupeře jsme skoro do ničeho nepustili. Ve druhém poločase byli domácí více na míči, my jsme měli moc zbytečných ztrát na naší polovině a soupeř měl několik nebezpečných situací. Ale hrozili jsme i my. Vyšla nám nacvičená standardní situace a měli jsme i další standardky a dobře dohrané situace po získání míče ve středu pole, ze kterých mohly padnout góly. Výsledek je pro nás opět povzbuzující a mužstvu musím za výkon poděkovat,“ zhodnotil zápas trenér Tatranu Milan Boušek.

Tatran dosud sehrál pět přípravných zápasů: – Drnovice 7:1, – Všechovice 7:0, – Kralice n. H. 4:1, – Polná 1:2, – Břeclav 2:0. V šestému nastoupí v sobotu v 15.00 hodin na umělém trávníku v Morkovicích proti domácímu účastníku krajského přeboru Zlínského kraje (po podzimu 9. místo).