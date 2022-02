V sestavě tak improvizoval, když třeba ve stoperské trojici nastoupil coby ryze defenzivní hráč pouze kapitán týmu Peter Mikúšek. Vedle něj se pohybovali krajní obránce s ofenzivními úkoly Peter Šenk a záložník Artur Pidruchnyi. „Jsou to velké zásahy do sestavy, zápasy hrajeme především pro to, aby ostatní hráči měli zápasovou praxi, což je nejdůležitější. Kluci si ale i tak počínají velmi slušně,“ poznamenal Hílek.

Mezi zraněnými hráči Lanžhotu je aktuálně i slovenský útočník Roman Sabler, jenž se v podzimní části této sezony divize D stal s osmi brankami nejlepším střelcem celku z Břeclavska. „Roman byl už před Vánocemi na operaci s achilovkou, ve které mu doktoři čistili nějaké výrůstky. Už se zapojuje do tréninku, ale jen individuálně,“ prozradil Hílek.

Na hrotu útoku proto při vítězství s Bzencem naskočil dvacetiletý Erik Burac, který se v Lanžhotu na tréninku objevil poprvé minulé pondělí. V sobotním utkání pak na sebe upozornil nejen vstřelenou brankou. „Jde o mladého a zajímavého útočníka. V prvním poločase měl ve hře sice lehké ztráty, které musíme odstranit, ale po přestávce byl u všech tří gólů našeho týmu, což je jen dobře. Dokáže zkrátka střídat vynikající věci se slabšími,“ řekl Hílek na adresu zimní posily.

Lanžhotští fotbalisté po prvním poločase sobotního duelu prohrávali o gól, když se za Bzenec trefil Robert Janás. Jenže už ve 46. minutě zakončil Buracovu individuální akci Balážik. „Dostal jsem balon po lajně, vyhrál souboj se stoperem, obešel jsem dalšího beka a nakonec přihrál spoluhráči na zadní tyč, který střílel do prázdné. To se mi povedlo a byl jsem šťastný,“ culil se Burac.

Premiéru v lanžhotském dresu ozdobil i brankou z pokutového kopu. „Na penaltu jsem si věřil a chtěl jsem dát gól, když šlo pro mě o první zápas a ještě navíc s kapitánskou páskou. Na druhou stranu to ale bude asi drahé,“ usmál se fotbalista, jenž prošel mládežnickými kategoriemi prvoligového Slovácka.

Do Lanžhotu zamířil z Velkých Pavlovic, za které na podzim vstřelil devět branek ve skupině B jihomoravské I. A třídy. Na začátku letošního ledna však naskočil do zimní přípravy dokonce s druholigovým Vyškovem, za který nastoupil také v zápasech proti Zbrojovce Brno nebo Sigmě Olomouc. „To byl opravdu velký skok, ale spoluhráči se mě ptali, kde jsem předtím hrál a když jsem jim odpověděl, docela se divili,“ líčil s úsměvem Burac.

A přestože urostlý forvard odehraje jarní část soutěže v Lanžhotu, do Vyškova se ještě může vrátit. „Příprava s druholigovým týmem pro mě byla určitě dobrá zkušenost. Už jsem tam měl podepisovat smlouvu, ale hlavní problém byl v tom, že mé dřívější kluby mají nárok na kompenzaci, která by Vyškov vyšla na dost peněz. Prý se to pokusí do léta vyřešit,“ pravil s nadějí Burac.

V Lanžhotu tak nyní zabojuje o místo v základní sestavě. „Má výbornou postavu, je dobře stavěný a má skvělé zakončení. Není na tom zle ani technicky a dokáže uspět v souboji jeden na jednoho. Naším útočníkem číslo jedna je Roman Sabler, ale můžeme hrát klidně na dva,“ dodal trenér Hílek, jehož tým odehraje další utkání v sobotu proti třetiligovému slovenskému Novému Mestu nad Váhom.