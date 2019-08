Utkání druhého kola Mol Cupu odvysílá stanice ČT Sport. „Lepšího soupeře jsme si snad ani nemohli přát. Baník je obrovský pojem a pro nás je takový zápas odměna za naši práci,“ prohlásil manažer klubu Jiří Bartoš.

S Baníkem se Na Šlajsi může představit také hvězdný český útočník Milan Baroš, jenž v klubu dovršuje svou kariéru. „Doufám, že si zahraje, těší se na něj celé okolí,“ poznamenal trenér Lanžhota Milan Valachovič.

Jihomoravské celky v Mol Cupu

Úterý 27. srpna

17.00: Rosice – Sigma Olomouc

Středa 28. srpna

17.00: Lanžhot – Baník Ostrava

17.00 Petřkovice – Zbrojovka

Brno

17.00 Ždírec nad Doubravou – Líšeň

Klub výjimečně spustil předprodej lístků na utkání, včera dopoledne už bylo prodáno zhruba pět set vstupenek. Kapacita stadionu je pět a půl tisíce diváků. „Nejvíc pamatuji asi tři a půl tisíce lidí, když tady bylo mistrovství Evropy do sedmnácti let, na němž hrál i Petr Čech. Bude záležet i na počasí, ale věřím, že takové dvě tisícovky fanoušků dorazí,“ zmínil Bartoš.



Lanžhot zažívá v posledních letech jednu z nejzářivějších kapitol klubové historie a v této sezoně se touží poprat o postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. Úvodní divizní duely zvládl na výbornou. Teď ho čeká soupeř daleko vyšší kvality. „Je to krásný dárek pro všechny za práci, kterou jsme tu odvedli. Ale na rovinu, jako trenér jenom trnete, kolik gólů dostanete,“ přiznal Valachovič.



Svým svěřencům dokonce debaty o sledovaném duelu v kabině zatrhl. „Zakázal jsem hráčům o Baníku mluvit. Bylo toho od nich až moc. My přitom hráli důležitý zápas se Starou Říší (Lanžhot vyhrál 4:0, pozn.red.),“ poznamenal lanžhotský kouč.



Lístky na utkání je možné koupit v předprodeji za sto korun v prodejně Jaroslava Tučka v Kostické ulici.

Atraktivní duel čeká také třetiligové Rosice, které v poháru poměří už v úterý od pěti odpoledne síly s prvoligovou Sigmou Olomouc. Na konfrontaci se zavedenými českými celky z nejvyšších soutěží jsou hráči Slovanu zvyklí, třeba v minulém ročníku sehráli druhé kolo proti Zbrojovce, které prohráli 0:2. „Samozřejmě jde pro nás o fotbalový svátek, ale za poslední roky jsme v poháru hráli s Libercem, Sigmou nebo třikrát se Zbrojovkou. Priorita je pro nás pořád třetí liga,“ pronesl ředitel klubu a zároveň asistent trenéra Petr Čejka.

DVAKRÁT VÍC LIDÍ

Na konfrontaci s Olomoucí ovšem nemají Rosičtí dobré vzpomínky, před čtyřmi lety ji podlehli 0:5. „Výsledek ale nebyl úplně odpovídající. Sigmě vyšel hlavně vstup do utkání,“ sdělil Čejka, který bude rád, když si cestu na rosický stadion najde zhruba tisícovka fanoušků. „Teď v nováčkovské sezoně ve třetí lize se nám povedlo zdvojnásobit návštěvy na domácích zápasech. Chodí zhruba pět set lidí. Lístky v předprodeji se docela prodávají,“ prohlásil Čejka.



Zápas vyhlíží i rosický záložník Jan Nedvěd. „Těším se hodně. Doufám, že přijde plný dům a něco i uhrajeme. Trenér si přeje v dalším kole Spartu, takže si nemůžeme dovolit vypadnout s Olomoucí,“ smál se Nedvěd.



Duel druhého pohárového kola čeká také na oba brněnské druholigové celky. Zbrojovka sehraje ve středu od pěti odpoledne duel na hřišti týmu MSFL Petřkovic. Líšeň ve stejný čas nastoupí ke klání ve Ždírci nad Doubravou, který hraje divizi.