Kádr Břeclavi naznal oproti podzimní části hned několika změn. Už dopředu avizovali ukončení angažmá dva hráči základní sestavy Jakub Fiala a Petr Fojtík. „Oznámili nám to s předstihem, počítáme s tím už od konce listopadu. Kuba se stěhuje za prací do Švýcarska a s fotbalem končí, Petr přestupuje do Rakouska. Jejich posty pokryjeme našimi hráči, konkrétně Honzou Hlochem a Christopherem Hynkem,“ líčí své záměry Malár, který v pětačtyřiceti letech stále nastupuje v okresním přeboru za sloučený tým Hrušek a Prušánek.