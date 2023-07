Když v zimě zahájil přípravu s třetiligovými fotbalisty Hodonína, okamžitě mě upoutal svým hladem po střílení branek. Jméno jedenadvacetiletého útočníka Erika Burace si zapamatujte, protože o něm v budoucnu ještě uslyšíme.

Lanžhotský útočník Erik Burac (v červeném) patří mezi klíčové hráče Sokola. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Talentovaný forvard se z Hodonína v létě vrátil zpět do Lanžhota, kde cítí větší důvěru trenérů, kterou jim vrací svými výkony na hřišti. V předkole MOL Cupu zařídil hattrickem výhru Sokola 3:0 na hřišti Bzence, ale co víc, byl naprosto rozdílový hráč. Nad jeho střeleckým instinktem pokyvovali všichni přítomní bez ohledu na to, komu fandí.

V minulé sezoně upoutal trenéry soupeřů z Vysočiny, v prvním duelu po návratu do Lanžhota na sebe upozornil bzeneckého kouče Vladimíra Bekera. „Před zápasem jsem na něj kluky upozorňoval, ale i tak si za první poločas šestkrát sekl naše stopery, což by se nemělo stávat,“ řekl Beker na adresu Burace.

VIDEO: Burac hattrickem rozhodl o výhře Lanžhota. Bzenec v MOL Cupu končí

Ostrý start na míč, velké zrychlení, balon u kopačky, nečitelné zaseknutí, skvělá technika a dynamit v noze. Divizní obránci se v soubojích s Lanžhotem mají jistě na co těšit. Dovolím si nadějného kanonýra svým stylem hry přirovnal k Václavu Jurečkovi ze Slavie, který v minulém ročníku FORTUNA:LIGY uzmul korunu pro krále střelců. A jeho efektní styl zakončení se musí líbit nejednomu fotbalovému přiznivci, podobně jako Buracův.

Kéž bychom mohli sledovat na našich trávnících víc takových fotbalistů…