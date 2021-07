O řádícím tornádu už bylo napsáno mnoho. Přírodní živel postihl i hodonínské fotbalisty, a to významně. „V dezolátním stavu je umělka, což byla naše chlouba. Popadané stromy poškodily hrací plochu, její oprava bude sát ranec. Na hlavním hřišti sice už nyní můžeme v omezeném režimu trénovat, ale nemáme jistotu, že tam budeme moct odehrát i zápasy. Ulítla půlka tribuny, uvidíme, co na to řeknou statici. Zatím jsme si vyměnili pořadatelství prvního kola poháru, které odehrajeme u našeho soupeře v Lanžhotu. V tuto chvíli nevíme, jak to bude v divizi. Už se nám ale nabídly některé okolní kluby, že bychom mohly soutěžní zápasy odehrát u nich,“ uvedl trenér Pavol Švantner.

Události minulých týdnů narušily přípravu mužstva, ale ne nijak zásadně. „Je to pořád jen sport. Opravdová tragédie je to pro lidi, co přišli o střechu nad hlavou. Poznávali jsme to na vlastní oči, kluci chodili týden po různých brigádách pomáhat postiženým tornádem. Od pondělí už zase normálně trénujeme a v sobotu hrajeme přípravný zápas ve Velkém Meziříčí. Další kvalitní utkání nás čeká ve středu v Rosicích a za týden už hrajeme pohár v Lanžhotu,“ nastínil hodonínský kouč nejbližší program týmu.

Po sportovní stránce má ovšem mnohem příjemnější starosti. Ty se budou týkat především toho, koho z nabitého kádru nezařadit do základní sestavy, nebo dokonce poslat třeba na hostování. Hodonín totiž buduje už dva roky kádr, jehož jasným cílem je návrat do Moravskoslezské fotbalové. Jenže dvakrát po sobě to nebylo možné kvůli covidu a nedohranému soutěžnímu ročníku. Tak snad do třetice…

V mužstvu se podařilo udržet všechny klíčové hráče a navíc přichází další kvalitní hráč z prvoligovými zkušenostmi. Novou hodonínskou posilou je dvaatřicetiletý Ondřej Sukup, který může hrát na obou krajích obrany. První ligu si zahrál v Sigmě Olomouc, Baníku Ostrava i v brněnské Zbrojovce, naposledy působil v druholigovém Blansku. „Musím poděkovat vedení klubu, které mi v podstatě šlo na ruku. Koho jsem si vytipoval, toho mi přivedli. Za dva roky se nám podařilo vybudovat kvalitní kádr, a to nejen po herní stránce, ale také z hlediska charakteru a pracovitosti. Mám z toho opravdu dobrý pocit. Teď ještě aby se nám to podařilo potvrdit na hřišti. Je jasné, že pro ostatní týmy v soutěži budeme asi trnem v oku, každý bude určitě chtít porazit ten silný Hodonín. Naším jediným cílem je ale postup,“ jednoznačně prohlásil Švantner, který si ta na sebe upletl bič. Pokud by se mu s tímto týmem nepodařilo divizi vyhrát, byl by to jasný neúspěch.