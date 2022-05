Tři kola před koncem soutěže má Hodonín desetibodový náskok před druhou rezervou Zbrojovky Brno. Znamená to tedy, že se dočkal vytouženého postupu do třetí ligy. Ta se U Červených domků hrála naposled v sezoně 2018/2019. Shodou okolností byl u sestupu současný kouč Švantner. „Náš pád byl hodně raritní. V posledním kole nám stačil bod k záchraně, ale my jsme prohráli. Naši konkurenti vyhráli a nás poslalo do divize pravidlo o vzájemných zápasech. Vzhledem k tomu, že jsem byl u toho, měl jsem potřebu do Hodonína třetí ligu vrátit. To se nyní splnilo,“ prozrazuje spokojeně zkušený stratég.