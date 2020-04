Sezonu měli rozehranou na jedničku. V divizi drželi po polovině soutěže třetí místo za rezervami druholigové Jihlavy a Zbrojovky a v zimě navíc přivedli nového ambiciózního trenéra Jozefa Dojčana. Po zrušení jarní části nižších soutěží ale fotbalistům Lanžhota skončila sezona. „Takový konec nás samozřejmě mrzí, ale musíme rozhodnutí respektovat. Zdraví je na prvním místě,“ má jasno slovenský lodivod.

Fotbalisté Lanžhota (v bílých dresech) v Divizi D. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Kicl

Na soutěžní premiéru na lavičce Lanžhota si tak počká minimálně do léta. „Podobnou situaci zažívám poprvé. Je to novinka, se kterou se musíme všichni vypořádat. Celá situace je zvláštní a zdlouhavá. Táhne se to a nikdo neví, kdy se něco změní,“ krčí rameny Dojčan, který před příchodem do Lanžhota vedl slovenskou Petržalku.