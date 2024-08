K incidentu došlo přímo na hrací ploše po závěrečném hvizdu. „Viděl jsem před koncem jasné přistrčení do našeho hráče, ale sudí to neodpískal, mohli jsme z toho dostat gól. Chtěl jsem se na ten zákrok zeptat, ale bavili se se mnou arogantně, jako by rozhodčí byl něco víc než trenér,“ nechápal domácí lodivod.

To bývalého prvoligového záložníka pořádně odpálilo a hlavního sudího častoval vulgárními výrazy. „Použil jsem ostřejší slova, ale byla to jen reakce na jednu věc. Samozřejmě zápas to neovlivnilo, ale jestli se to má ubírat takovým směrem, tak nevím,“ uvedl Hílek.

Po vynesení trestu od disciplinární komise jistě bude svému celku na lavičce chybět. „Určitě mě čeká nějaký trest, ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Ať si to nějak vyhodnotí, mně je to v podstatě jedno,“ tvrdil.

Kromě ztráty trenéra mrzí Sokol konečná remíza, v utkání si na rozdíl od Bohunic vytvořil několik slibných příležitostí. Erik Burac, Nikola Klimovič ani Peter Balážik však své šance neproměnili. „Soupeře jsme vzadu k ničemu nepustili, tam naši kluci excelovali. Měli jsme vyhrát, ale pokud nedáme branku, tak to nemůže být za tři body,“ litoval Hílek.

Defenzivní pojetí hry Bohunic, které ještě minulou sezonu hrály třetí ligu, jej zaskočilo. „Čekal jsem trošku jiný druh zápasu, myslel jsem si, že Bohunice jako fyzicky vyspělé mužstvo budou hrát více otevřený fotbal, ale spoléhaly vyloženě na dlouhé balony od brankáře a sbíraly druhé odrazy balonu,“ všiml si lodivod.

Lanžhot drží se sedmi body třetí příčku tabulky, s dvoubodovou ztrátou na dosud neporaženou Vrchovinu a Velkou Bíteš. V dalším kole se Sokol představí v neděli od půl páté odpoledne v Třebíči.

Bohunice, které jsou se dvěma body třinácté, se ve stejném termínu představí v Polné.