Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko B – MSK Břeclav 2:0 (0:0)

Branky: 56. Yohanna, 89. Koryčan

Slovácko B: Borek - Pak, Pisár, Stojmenov, Porč (Gabriš) - Tomaštík, Kočí, Vincour, Yohanna - Kratochvíla, Koryčan.

Břeclav: Jelenek – Hloch, Herman, Kříž, Hynek – Souchop, Trčka, Petrásek, Foltýn, Opina – Skočovský (Kristoň, Malůšek, Konečný, Tesař, Mysliveček).

Mladé hráče po úvodním zápase ale příliš nechválil. „Utkání po fyzické stránce splnilo účel. Hráči to odmakali. Splnili to, co jsme po nich chtěli. S výsledkem jsem spokojený, ale hra musí být příště lepší. Do startu soutěže to musíme ještě vyladit,“ uvedl pro klubovou televizi Šuškavčevič.

Pátý tým MSFL odehrál velice dobře hlavně úvodní půlhodinu, z převahy ale žádnou branku nevytěžil. „Měli jsme spoustu šancí, vypracovali si tak čtyři, pět tutovek, akorát provedení nebylo podle našich představ. Finální fáze nebyla dobrá,“ uznal Šuškavčevič.

Jurečka ze Slovácka neutíká, jede i na soustředění. Do léta tady zůstanu, tvrdí

Závěr první půle ale postihlo béčko Slovácka výpadek, který jej provázel i po změně stran. „Pokazili jsme strašně moc přihrávek, což pokračovalo i druhý poločas. I když jsme šli do vedení, pořád to nebylo ono,“ uvedl.

Juniorku Slovácka poslal do vedení v 56. minutě Emmanuel Yohanna. Talentovaný dorostenec se v šestnáctce soupeře zbavil obránce a tvrdou ranou pod břevno otevřel gólový účet. Pojistku v samotném závěru přidal dorážející Koryčan.

Hostující trenér Vladimír Malár výsledek neřešil. „V zimě jim nedávám až takovou váhu. Navíc přípravu jsme zahájili teprve minulou středu, takže jsem šli do utkání z plného tréninku. Po dvou a půl měsících to bylo naše první utkání, ale nevypadlo to vůbec špatně. Potěšilo mě, že jsme hlavně směrem dozadu hráli dobře organizovaně, na druhé straně jsem si představoval, že směrem dopředu budeme více nebezpeční. Na tyhle věci ale máme spoustu času,“ uvědomuje si bývalý kanonýr Synotu, Zlína, Sparty nebo Slavie.

Brodský ČSK si poradil s devatenáctkou Slovácka. Hlahůlek odmítl hodnotit

Jinak mužstvo po letošní premiéře spíše chválil. „Vstup do utkání byl relativně slušný. Prvních deset, patnáct minut obou poločasů bylo vyrovnaných, jinak spíš herně dominovalo domácí Slovácko. Dobrou organizací hry jsme ale soupeře do nějakých vážnějších brankových příležitostí nepouštěli. Sice jsme ve druhé půli dostali dvě branky, ale v této fázi přípravy nás porážka až tolik nebolí. Důležité je se na soutěž připravit hlavně po kondiční stránce,“ dodává Malár.

Fotbalisté Slovácka B další zápas sehrají příští sobotu na Vršavě s rezervou Zlína. Břeclavští mají o víkendu volno, za dva týdny hrají s Malackami.