Výhra "bílého baletu z Podluží" by mohla být mnohem vyšší, ale další šance - včetně nařízené penalty - už zůstaly nevyužité. To byla jediná kaňka na jinak povedeném ofenzivním výkonu Lanžhotčanů. V příštím kole zajíždí Lanžhot na trávník Velké Bíteše.

Na první branku čekalo téměř 700 diváků až do 20. minuty, kdy se po deváté v sezoně trefil Dovhanyuk a osamostatni se na čele tabulky střelců. Tím odstartoval gólostroj domácích. Po třech minutách zužitkoval skvělý centr Královiče Bartoš a podruhé překonal brankáře Humpolce. Stejný hráč pak upravil na 3:0, když našel Kleiber efektní patičkou Dovhanyuka a jeho střelu ještě bartoš dorazil ze vzduchu do sítě.

Poslední branku si připsal Dobšíček, když se po závaru opřel na hranici vellkého vápna do míče a levačkou ho poslal přímo pod břevno. Hosté byli v první půli naprosto neškodní, Klimeš v brance musel řešit jedinou ošemetnou situaci, když ve 40. minutě vytáhl ti střelec humpoleckého kapitána Kopice tygří skok k tyči a balon vyrazil.

Po změně stran už obrana Humpolce nepůsobila tak naivním dojmem a nepouštěla domácí k jasným šancím. Dopředu ale nic kloudeného nevymysleli, a tak byla druhá půle ve znamení dobývání vápna hostí, často spíše na krásu a pro diváky. Skóre se mohlo změnit už těsně po půli, ale Dovhanyuk mířil jen těsně vedle. O chvíli později Kleiber drze pronikl do vápna, kde byl sražen a pískala se penalta. K té so postavil domácí Bartoš, ale hattricku nedosáhl. balon napálil do břevna a ani z dorážky se domácí neprosadili. Domácí kouč tak postupně za rozhodnutého stavu poslal na trávník všechny hráče z lavičky, kteří tak nasbírali další potřebnou porci minut a zkušeností ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Sokol Lanžhot - AFC Humpolec 4:0 (4:0)

Branky: 20. Dovhanyuk Pavel, 23. a 29. Bartoš Jan, 36. Dobšíček Jakub

Rozhodčí: Grečmal Michal - Kulička Radek, Mikulášek Adam

Diváků: 670

Bez ŽK

Lanžhot: Klimeš - Šenk, Bárta, Mikúšek, Dobšíček - Královič, Krejčíř, Hílek (K) (88. Svitok), Kleiber (84. Lapin) - Dovhanyuk (73. Lenhard), Bartoš (85. Bakus)

MARTIN DANEŠ