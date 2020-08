Slovenský kouč vedl v minulosti mládežnické týmy Senice, která hrála dokonce juniorskou Ligu mistrů. Poté trénoval také muže Senice, Skalice a naposledy Petržalky. „Podařilo se nám sehnat kvalitního trenéra, který je adekvátní náhradou za Milana Valachoviče,“ pochvaluje si manažer klubu Jiří Bartoš.

Po loňském podzimu patřila Sokolu třetí příčka divizní tabulky a na předních pozicích by se měl nejspíš pohybovat i letos. Dirigentem týmu je už dvaačtyřicetiletý kapitán Jaroslav Hílek, v kádru jsou i další zkušení borci jako Simandl nebo Ciprys. Vedení klubu se pak podařilo posílit ofenzivu, když přišel Ukrajinec Pidruchnyi a na poslední chvíli také Slovák Roman Sábler, který naposledy působil v rakouském Spratzernu. Ten se uvedl v přípravném duelu s Dunajskou Lužnou hned čtyřmi brankami. „Tenhle přestup se našemu vedení opravdu povedl, takový hráč nám v ofenzivě určitě hodně pomůže,“ libuje si asistent Přemysl Kovář.

Navíc mohou trenéři počítat také s Timotejem Královičem, který loni kvalitními výkony a třeba i parádním gólem v pohárovém duelu s Baníkem Ostrava upoutal pozornost týmů z vyšších soutěží. Jeho přestup do druholigové Líšně zhatila zlomenina zánártní kosti. Nyní už je zpět v plné zátěži a na podzim by měl opět pomoci Lanžhotu. „Mám tady hodně kamarádů a v zimě navíc přišel trenér Dojčan, s nímž jsme společně sbírali mládežnické tituly v Senici,“ nedělá si Královič těžkou hlavu z toho, že z jeho přestupu nakonec sešlo.

Trenéři si také pochvalovali profesionální přístup hráčů, kteří v době koronavirového volna doma nelenili. „Většina kluků nás příjemně překvapila tím, v jakém stavu se do přípravy po dlouhé pauze vrátili. Bylo vidět, že se poctivě připravovali individuálně, připadalo mi to, jako by ani žádná přestávka nebyla,“ tvrdí Kovář.

Přestože i od soupeřů slyší v Lanžhotě jen samou chválu, na postup v klubu nemyslí. „Hodonín je největší aspirant na postup spolu s juniorkou Zbrojovky. Spíš se chceme ubírat nastolenou cestou, tedy posouvat hráče do vyšších soutěží,“ raději zůstává skromnější trenér Dojčan.

V podobném duchu hovoří i Bartoš. „Samozřejmě chceme hrát co nejvýš, ale nejsme pod tlakem. Ještě nedávno jsme snili o krajském přeboru a teď hrajeme divizi,“ připomíná manažer Sokola.

Velkou devízou jsou také fanoušci, na domácí zápasy bývá většinou stadion zaplněný. Tak jako při úvodním duelu nového ročníku s Hodonínem, který skončil bezbrankovou remízou. „Klobouk dolů před lanžhotskými fanoušky, kéž bychom hráli před takovou návštěvou pokaždé,“ kvituje hodonínský kouč Pavol Švantner