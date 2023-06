K mimořádnému postupu došlo kvůli odmítnutí posunu do třetí ligy od vítěze divize E z Kozlovic. Následně byly osloveny celky z druhých míst, které však nabídku nepřijaly, stejné stanovisko zaujal i třetí celek divize E Šternberk. Bohunice, které využily zaváhání Lanžhota, si tak díky třetí příčce zahrají poprvé v klubové historii Moravskoslezskou fotbalovou ligu. „Asi to tak mělo být, kdybychom třetí příčku udrželi, určitě by to Kozlovice vzali,“ krčil rameny zkušený stratég.

Bohunice do MSFL? Velmi těžké rozhodnutí, hráči i partneři byli pro, říká kouč

Ten rozdělil uplynulý ročník na dvě poloviny. „Jaro jsme měli výborné, ani jednou jsme neprohráli. To je podle mého názoru nevídaná statistika napříč všemi divizními skupinami. Bohužel za výsledky v podzimní části jsme si postup nezasloužili,“ tvrdil Hílek.

Sedmé místo po podzimu bylo daleko za očekáváním klubového vedení, proto v zimě skončilo v Sokolu šest zkušených hráčů. Na poslední chvíli před startem odvetné části přišel ze slovenské nejvyšší soutěže záložník Marko Totka. „Zkušená osa týmu zůstala pohromadě. Když jsme v zimě skládali tým pro jarní část, věděli jsme, že mužstvo má kvalitu. Jarní výsledky mě nijak nepřekvapily,“ prozradil lodivod.

Lanžhot přivedl prvoligovou posilu. Nemáme daleko do třetí ligy, tvrdí Hílek

Spousta hráčů širšího kádru dostala víc prostoru a svými výkony si řekla o stabilní místo v základní sestavě. Největší překvapení je osmnáctiletý Tomáš Ravas, který se vysunul ze záložní řady na hrot a vstřelil osm branek. „Myslím, že všechny příjemně překvapil. Vím, že je to šikovný fotbalista, ale jeho pozice je střední záložník, kde mu to víc svědčí. Zdálo se mi, že v útoku několikrát v soubojích trpěl, ale o to je jeho gólová bilance cennější. Osm branek v jarní části je úctyhodný počin,“ vyzdvihl Hílek nadějného fotbalistu.

Ravas podle trenérových slov zůstane i pro příští sezonu v útoku. „Uvidíme, jak poskládáme v létě kádr, ale v útoku se mi líbil. Myslím, že fungovala jeho součinnost se středními záložníky i křídelními hráči,“ vysvětlil kormidelník.

Krumvíř oslaví sto let fotbalu. Přijedou stará garda Zbrojovky a kapela Iné kafé

Bývalý prvoligový fotbalista věří, že v letní přestávce o žádného stěžejního hráče nepřijde. „Nevím o nikom, kdo by měl odejít. Mám pocit, že to kluky v Lanžhotě baví, i divácká atmosféra je tady skvělá. Jedině, že by přišla nějaká nabídka z profi fotbalu, což by nebylo úplně od věci. Stále tvrdím, že několik hráčů od nás má na profi fotbal, dokonce bych jim to i přál. Ale o ničem konkrétním nevím,“ netajil.

V Lanžhotě naopak počítají s příchodem dvou hráčů. „Manažer Jirka Bartoš s nimi jedná, uvidíme, jak to dopadne. Určitě bychom využili útočného hráče, který je schopný zahrát i z křídla,“ dodal Hílek.