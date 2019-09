Žďár nad Sázavou, Lanžhot – Po menším klopýtnutí před týdnem v Tasovicích se fotbalisté Sokola opět ukázali ve výborném světle. Na Vysočině nedali domácímu celku nejmenší šanci a v podstatě už do poločasu rozhodli o své jednoznačné výhře.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Kicl

Po rychlých brankách ofenzivních opor Dovhanyuka s Královičem a Bartošově pokutovém kopu byl už v 33. minutě stav 0:3. „Do zápasu jsme šli s tím, že jsme minulý záas s Tasovicemi pokazili, a máme tak co napravovat. Tentokrát byli hráči plně koncentrovaní, což se na jejich hře projevilo. Rozhodli už v prvním poločase a vyhráli naprosto zaslouženě,“ pochvaloval si trenér Milan Valachovič, který vidí příčinu předchozí prohry s Tasovicemi v psychice hráčů, kteří úplně nezvládli humbuk okolo pohárového duelu s Baníkem Ostrava. „Náš problém nebyl v kondici, ale v hlavách. Po zápase s Baníkem nás všichni opěvovali, náš dobrý výkon viděla v televizi celá republika, hodně se o tom zápase psalo v novinách. Kluci nejsou na takovou publicitu zvyklí, možná si pak mysleli, že to v dalších zápasech půjde samo. Já jsem to tak trochu očekával a upozorňoval jsem tým, že jsou pro nás důležité hlavně mistrovské zápasy v divizi. Samozřejmě ale chápu, že to byl pro celé mužstvo velký zážitek. A také pro naše fanoušky, kterých přišlo 3200 a po zápase byli nadšení z toho, že jsme dokázali odehrát s favoritem tak dobré utkání,“ připomenul Valachovič prohru 1:3 po velmi statečném výkonu.