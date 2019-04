Lanžhot - Fotbalisté Sokola Lanžhot porazili v 19. kole divize D na domácím hřišti Velku Bíteš 4:0.

Sokol Lanžhot (v červeném). Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Takhle nějak to mělo vypadat už před týdnem proti Humpolci. Hráči Sokola měli opět podobnou převahu, jenže tentokrát byli v duelu s Velkou Bítěší zodpovědnější v obraně a především efektivnější při zakončení. „Sehráli jsme v podstatě dva dva stejné zápasy, jen s jiným výsledkem. V obou jsme soupeře téměř k ničemu nepustili a měli podstatně víc šancí. Před týdnem jsme to výsledkově nezvládli, a tak jsme to v týdnu hodně probírali. V klíčových momentech zápasu proti Humpolci neměli kluci srovnané hlavy a byli trochu lehkovážní. Teď se z toho poučili a zvládli to o poznání lépe. Bylo znát, že k zápasu nastoupili více koncentrovaní,“ uvedl domácí trenér Milan Valachovič.