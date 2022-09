Lanžhot přijel do krajského města bez trojice zraněných hráčů základní sestavy. K dlouhodobému marodovi Mateji Kosorinovi přibyli na seznamu absentujících ještě Artur Pidruchnyi s kanonýrem Erikem Buracem. „Artur onemocněl a Erik má problémy s kolenem. Když vám chybí hráči ze základní sestavy, je to vždycky citelná ztráta, ale máme široký kádr. Hráči, kteří v Jihlavě nastoupili, podali dobré výkony. Na hrot jsme vysunuli Kubu Kosorina a na levého beka jsme zatáhli Rada Cyprise, je pravda, že nám potom chyběl v ofenzivě,“ vysvětlil taktické změny hostující kouč Jaroslav Hílek.

Přestože celek z Břeclavska vstoupil do utkání aktivně, první branku vstřelila Jihlava. „Dobře jsme kombinovali a vytvořili si několik šancí. Ale Jihlava skvěle otáčela dlouhými balony těžiště hřiště na strany, to nám dělalo problém. Na rozdíl od nás svou šanci využila, a šla do vedení,“ ohlédl se hostující kouč za jihlavskou brankou, kterou vstřelil ve 23. minutě Miroslav Křehlík.

Zbytek prvního dějství nabídl divákům několik zahozených šancí na obou stranách. „Přestože na sebe narazily dva nejproduktivnější týmy, shodli jsme se s hostujícím trenérem, že moc branek nepadne. Nám trochu vázl přechod z obranné fáze do útoku, Lanžhot se spíš soustředil, aby nekazil a hrál zezadu. Takové vyrovnané zápasy rozhoduje většinou jediná branka,“ přiznal Průša.

Jeho předpověď narušil v 59. minutě hostující kapitán Peter Mikúšek, jenž si naskočil na centr od rohového praporku a hlavou vyrovnal na 1:1.

Další branky se ani jeden z týmů nedočkal, proto se oba soupeři z popředí tabulky rozešli smírně. „Obě mužstva věděla, co od sebe čekat. Tušil jsem, že nepadne moc branek, protože se střetly týmy z popředí tabulky. Herní projev byl z obou stran opatrnější,“ zdůvodnil lanžhotský stratég konečný výsledek.

Domácí trenér vyzdvihl po utkání dva faktory, které mu udělaly radost. „I v pátém utkání jsme udrželi naši neporazitelnost. Ale ještě víc mě těší, že tuhle soutěž zvládají i kluci z našeho mladšího dorostu. Patnáctiletý Jáchym Puzrla naskočil v pětatřicáté minutě za zraněného Daniela Jiříka, a na pozici stopera neměl jednoduchou práci. Ke konci se dostal na hřiště i šestnáctiletý Ondra Šerý. Z výchovného pohledu vidím velká pozitiva,“ dodal spokojeně domácí lodivod.

Rezerva Jihlavy odehraje další duel v sobotu od tří hodin odpoledne v Humpolci. Lanžhot přivítá v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne poslední Bystřici nad Pernštejnem. „Přijede k nám mužstvo ze spodku tabulky. Musíme k utkání přistoupit s pokorou, ale jednoznačně musíme vyhrát,“ burcoval Hílek.

Jihlava B – Sokol Lanžhot 1:1 (1:0)

Branky: 23. Křehlík – 59. Mikúšek.

Rozhodčí: Švehla – Fabeš, Kylar.

ŽK: 60. Mihál, 83. Mikúšek, 91. Ravas.

Diváci: 40.

Vysočina Jihlava B: Soukup – Christodoulou, Vítek (72. Záruba), Miška, M. Fila, L. Fila, Jiřík (35. Puzrla), Křehlík, Pekárek (85. Trojan), Savi (72. Záruba), Jiroušek (85. Šerý).

Sokol Lanžhot: Klimeš – S. Milota (72. Ravas), T. Milota, Mihál, Šenk, Balážik, Kleiber (58. Bogdalík), Krč, J. Kosorin, Mikúšek, Ciprys (86. Malacka).