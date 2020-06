Zatímco většina ostatních týmů se už v květnu zapojila do tréninku, divizní fotbalisté Lanžhota se ke společné přípravě sešli poprvé až v tomto týdnu.

Divizní fotbalisté Lanžhota se poprvé sešli na tréninku v pondělí. | Foto: Jaroslav Kicl

Jedním z důvodů byla skutečnost, že v kádru je řada slovenských hráčů, u nichž byl problém při uzavřených hranicích. To se týká i hlavního trenéra Jozefa Dojčana. „Situace pořád není ideální, hráči ze Slovenska si musí nechat potvrdit papír a po tréninku se zase vrací. Třeba kluci z Prievidze si potvrzení nevyřídili a měli s tím problém. Od půlky června by se snad už měla situace vrátit do normálu,“ uvedl asistent Přemysl Kovář.