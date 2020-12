Už bez Erika Otrísala se budou fotbalisté Sokola Lanžhot připravovat na jarní část fotbalové sezony. Slovenský stoper míří do druholigové Líšně.

Erik Otrísal míří z divizního Lanžhota do druholigové Líšně. | Foto: Jaroslav Kicl

V současné době se lanžhotští fotbalisté připravují individuálně. Brzy už to budou dva měsíce, co se hráči týmu nesešli na společném tréninku. Vzhledem k plánovanému zmírnění vládních restrikcí by se ale mohli už začátkem prosince znovu potkat na hřišti. „Počítáme s tím, že bychom mohli trénovat tak jednou až dvakrát týdně. Bude to ale spíš proto, aby se kluci trochu proběhli, nechceme to nijak hrotit. Myslím, že když začneme plnohodnotnou zimní přípravu 6. ledna, tak bude moře času na to, aby se tým kvalitně připravil na jaro,“ uvedl manažer týmu Jiří Bartoš.