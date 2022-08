Přitom vstup do utkání měla lepší Břeclav. Ta domácí fanoušky zmrazila už ve druhé minutě, kdy se po rohovém kopu dostal k odraženému míči Jakub Fiala a poslal svůj tým do vedení. Lanžhotští hráči byli brzkým gólem zaskočení a v následujících minutách mohli inkasovat i podruhé. „Měli jsme slabší nástup do utkání, možná to byla i nekoncentrace. Nicméně břeclavský hráč Fiala to trefil neskutečně, byla to snad jeho životní trefa,“ ocenil pro klubový web lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.