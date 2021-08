Je pravda, že Lanžhot neměl na úvod sezony právě nejjednodušší los. V prvním kole největšího adepta na postup z Hodonína, ve druhém duel na horké půdě v Havlíčkově Brodě a ve třetím doma ambiciozní a hodně posílený Start Brno. "Na los se vymlouvat nechceme. Soutěž je vyrovnaná a hrát se dá s každým. Možná vyčnívá Hodonín, ale ani ten u nás nebyl zas tak přesvědčivý. Problém je v nás. Určitě jsme nečekali, že budeme po třech kolech bez bodu. Chtěli jsme hrát na špici tabulky a pořád ještě chceme. Situace už ale začíná být vážná," přiznává Jaroslav Hílek, který v létě vyměnil kapitánskou pásku za trenérské místo na lavičce.

V posledním duelu se Startem už byly alespoň náznaky herního zlepšení, především v prvním poločase. "Změnili jsme rozestavení na 4-4-2, se dvěma útočníky jsme začali dost ofenzivně. V prvním poločase jsme hráli ve vysokém tempu, i pro diváky to musel být zajímavý zápas. Bohužel jsme proměnili pouze jednu šanci. Mohli jsme také kopat penaltu, ale nekopali. Ve druhé půli jsme se ale nepochopitelně na nějakých pětadvacet minut zatáhli, jako bychom jen bránili výsledek. Nechápu to, budeme to muset ještě pořádně probrat. A k naší smůle tam hostům spadlo, do čeho kopli. Víc šancí neměli, a to ještě první gól padl prakticky přímo z rohu," povzdechl si Hílek.

Nyní musí vymyslet, jak mužstvo připravit na sobotní derby v sousední Břeclavi. "Probíráme to pořád, snažíme se něco změnit. Je ale otázka, jestli těch změn není až moc. O Břeclavi samozřejmě máme nějaké informace, ale hlavně se zaměřujeme na naše mužstvo," dodal lanžhotský kouč.

Sokol Lanžhot - Start Brno 1:2

Poločas: 1:0. Branky: 37. Kosorin - 72. Avdić, 76. Kaláb. Žluté karty: 86. Kosorin - 32. Sedlo, 88. Ryšavý, 90. Knos. Rozhodčí: Vlk - Ogrodník, Gasnárek. Diváci: 440.

Lanžhot: Klimeš - Mihál, Včelka, Milota, Pidruchnyi - Totka, Balážik, Kosorin, Královič (K) - Sabler (68. Hromek), Kondrlík.

Start: Sova - Kaláb (78. Mikeš), Avdič (K), Pařízek, Sedlo, Knos, Doubravský (60. Mach), Hubr, Havlín (46. Ryšavý), Frimmel (60. Musil), Malár.