V podzimní části nastoupil za Liptovský Mikuláš do sedmnácti zápasů slovenské nejvyšší soutěže, další starty v jeho dresu už nepřidá. „V Liptovském Mikuláši už jsem nechtěl pokračovat. Lanžhot byl pro mě nejlepší volba, myslím, že i trenéři jsou rádi, že se vracím. Líbí se mi tady, klub má skvělé fanoušky,“ vysvětlil bývalý mládežnický reprezentant důvody svého přestupu.

Realizační tým je z návratu středního záložníka nadšený. „Mám ho fotbalově rád. Vždycky jsem tvrdil, že má na nejvyšší soutěž, což potvrdil. V Lanžhotě má dobré jméno, lidi na něj vzpomínají,“ uvedl lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Od návratu na jih Moravy Totku neodradily ani nepříznivé výsledky Sokola z první poloviny soutěže. „Lanžhot jsem na dálku sledoval. Nemyslím si, že se podzim vyloženě nepovedl, nedařilo se pouze výsledkově. Předvedená hra snesla měřítko, ale scházely góly. Vím, že kluci chtěli hrát o postup, bohužel to nevyšlo. Takový je někdy fotbal. Věřím, že v jarní části budeme úspěšnější,“ přál si Totka.

Čerstvá posila zároveň prozradila, že v příští sezoně Lanžhot znovu zabojuje o postup. „Uvidíme jaká bude příprava a zda přijdou nové posily. Všichni v klubu máme nejvyšší ambice,“ netajil.

Z ročního angažmá v první lize Totka získal cenné zkušenosti, navíc podle jeho slov potkal jednoho z nejlepších trenérů, kteří ho kdy trénovali. „V Senici jsem poznal Pavla Šustra, kterého považuji za top trenéra. Byl upřímný, jednal s hráči na rovinu, měl skvělý přístup i tréninky. Moc rád jsem s ním pracoval,“ vzpomněl Totka.

Se současným trenérem druholigového Prostějova má i nadále dobrý vztah. „Voláme si spolu. Po mém konci v Senici jsme řešili i možný přestup do Prostějova, ale nedal se uskutečnit, proto jsem zamířil do Liptovského Mikuláše. Když mi zavolá znovu a bude mě lanařit, třeba to vyjde,“ usmál se rodák ze Skalice.