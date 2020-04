Jak se vaše zranění hojí?

Meniskus jsem si přetrhl na tréninku někdy na konci ledna. Už ale chodím celkem dobře. Mám rehabilitace, nohu postupně zatěžuji na rotopedu a se švihadlem a už zkouším i trochu běhat.

Nyní se dá říct, že jste si na zranění vybral celkem vhodnou dobu…

Když se mi to stalo, tak jsem z toho byl samozřejmě hodně špatný. Teď to ale opravdu vypadá, že jsem měl trochu štěstí v neštěstí. Měl bych mít dost času na to, abych se dostal do formy a mohl zabojovat o post gólmanské jedničky.

V zimě přišli k týmu noví trenéři Hoffmann a Benko. Měl jste vůbec čas je poznat?

Zimní přípravu jsme začali celkem brzo, takže jsem několik tréninků stihl. Podle mě byly zajímavé a měly velmi dobrou úroveň. Vůbec nebylo znát, že oba dřív tuším trénovali jen mládež.

Po podzimu měla Břeclav jen dva body. Už jste někdy zažil tak špatný půlrok?

Fotbal hraju od čtyř let, ale tohle jsem asi opravdu ještě nezažil. Přitom jsme kádr neměli špatný a kluci byli pracovití, podle mě byl i trenér Vybíral výborný. Vůbec si nedokážu vysvětlit, proč se nám výsledkově tak nedařilo. To, co jsme dokázali na tréninku, jsme neuměli přenést do zápasů. A musím taky říct, že nás docela trápila zranění důležitých hráčů.

Máte představu, kdy se opět naplno zapojíte do tréninku?

Zatím asi nikdo pořádně neví, jak to bude dál a kdy se začne zase hrát. Já jsem v kontaktu s trenéry, kteří se zajímají, jak se individuálně připravujeme. Konkrétní návrat na hřiště jsme ještě neřešili, nějaký čas asi budu balon prohánět jen doma na zahradě.