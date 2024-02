Břeclavský kouč Radomír Víšek chtěl vidět v zápase všechny hráče, tudíž v poločasové přestávce prostřídal kompletní jedenáctku. „O poločase se vyměnila celá sestava, nastoupili i dorostenci, aby se vědělo, kdo na tom jak je,“ podotkl Macháček.

Ratíškovice zahájily přípravu vítězně. Štítnou deklasovaly deseti góly

Nadějný odchovanec Kyjova se zatím sžívá s rychlejším tempem hry. „Je to ohromný skok, má to úplně jiný drajv. Pořád se do toho dostávám, stále cítím, že v tom ještě nejsem,“ přiznal.

Po povedeném podzimu, kdy ve třinácti zápasech v dresu Milotic pětkrát skóroval, věří, že si může místo v kádru divizního celku pro jarní část vybojovat. „Odehrajeme ještě dva přípravné zápasy, po kterých nám řeknou, kdo zůstane v týmu,“ netajil.

Stejně jako v Miloticích nastupuje v Břeclavi na pozici ofenzivního záložníka. „Pozičně se pro mě nic nezměnilo,“ pravil spokojeně Macháček.

Lanžhot si připsal skalp třetiligového Blanska. Na zkoušku přišel ligový gólman

Bez ohledu na finální rozhodnutí bere zimní přípravu s divizním celkem jako velkou zkušenost. „Pokud by to nedopadlo a vrátil bych se do Milotic, věřím, že přijdu zkušenější a mužstvu pomůžu svými výkony,“ dodal.