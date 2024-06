Veledůležité tři body. Břeclavští fotbalisté vybojovali v derby na hřišti Lanžhota důležité vítězství, které může znamenat záchranu ve čtvrté nejvyšší soutěži. MSK zařídil vítězství 2:1 před 730 diváky Matěj Kristoň, který deset minut před koncem proměnil penaltu. „Spadl mi kámen ze srdce, ale ještě není konec,“ řekl pro klubový web břeclavský trenér Radomír Víšek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) doma podlehli 1:2 Břeclavi. | Foto: Deník/Martin Daneš

Druhá nejvyšší návštěva v sezoně na lanžhotském stadionu sledovala, jak domácí Sokol určuje od úvodního hvizdu tempo hry. Z první vážnější příležitosti však otevřel skóre hostující Robert Knotek, jenž po stříleném centru propálil domácího gólmana. „Byli jsme schopní kvalitní kombinaci Lanžhota přečíst a chodit do rychlých kontrů, na které máme typově hráče. Chtěli jsme z toho vytěžit šance a dali jsme gól,“ těšilo hostujícího stratéga.

Radost z vedoucí branky však trvala pouhé dvě minuty. Bleskové vyrovnání zařídil z voleje Andrej Rampáček. „Bohužel jsme hned vzápětí dostali branku, i když kluky nabádám, aby pět minut po vstřeleném gólu dávali pozor na chyby,“ nechápal Víšek.

Domácí realizační tým byl i přes remízové skóre s úvodním dějstvím spokojený. „Na naši hru se dalo dívat, trpělivě jsme drželi balon. Břeclav jsme do ničeho nepustili, mně se náš výkon líbil. Dostali jsme sice gól z první střely, což by se nám nemělo stávat, ale poctivou kombinací jsme zase zatlačili soupeře do šestnáctky a podařilo se nám vyrovnat,“ uvedl lanžhotský lodivod Jaroslav Hílek.

Vývoj zápasu ovlivnilo v šestapadesáté minutě vyloučení střelce hostující branky Knotka. Ten viděl od někdejšího prvoligového sudího Zbyňka Proskeho červenou kartu za skluz zezadu. Přesilovku však Lanžhot nevyužil. „Po vyloučení to byla z naší strany jen nepochopitelná nervozita, nakopávané balony, pomalý pohyb. Břeclav hrála maximálně jednoduše, jen nakopávala balony, ale každý soupeřův výkop smrděl tím, že nám to tam propadne,“ tvrdil domácí stratég.

Hosté byli za srdnatý výkon v deseti odměněni deset minut před koncem, když sudí odpískal za ruku pokutový kop. Ten proměnil střídající Kristoň a Břeclav se radovala z důležité výhry 2:1. „Penalta za mne byla. Šli jsme štěstí naproti i proti tak kvalitnímu soupeři, jakým je Lanžhot,“ zdůraznil Víšek.

Jeho svěřenci kolo před koncem sezony poskočili s osmadvaceti body na třinácté místo, před předposledním patnáctým Pelhřimovem mají však pouze náskok jednoho bodu. O záchranu tak budou bojovat až do posledního kola, ve kterém v sobotu od čtvrt na jedenáct dopoledne vyzvou doma Velké Meziříčí.

Lanžhot se ve stejný den od dvou hodin odpoledne představí na hřišti Ždírce. Výsledek posledního duelu ročníku už však nezmění finální druhé místo, na kterém Sokol divizní ročník zakončí.