Diváky by mohly pomoct nalákat vyšší ambice břeclavského celku. „Mužstvo je perspektivní a pokud bude zrát, příští sezonu budeme mít vyšší cíle,“ doplnil Malár.

Břeclav se za rok a půl i díky němu vyvinula z otloukánka v nepříjemného soupeře. V horní polovině tabulky se MSK naposledy pohyboval před čtyřmi lety s trenérem Bohumilem Smrčkem, kdy břeclavský mančaft obsadil v premiérové sezoně v divizi šestou pozici. „Vnímáme, že se o Břeclavi znovu začíná mluvit s respektem, je to dobrá vizitka pro celý klub. Byl to jeden z cílů zlepšit povědomí o břeclavském fotbalu,“ pravil Malár.

„Už v minulém ročníku (MSK před říjnovým koncem sezony patřila dílčí desátá pozice tabulky pozn. red.) se před dalším zrušením soutěží kvůli koronaviru vytvořilo kvalitnější mužstvo. Zlepšila se organizace hry a defenzivní činnost. Byla tam kvantita hráčů, takže se vytvořila konkurence a pozorovali jsme zárodek zlepšení,“ uvedl kouč Vladimír Malár, který do klubu vstoupil jako sportovní manažer loni v létě právě v situaci, kdy byl klub na dně. Trenérem se stal loni na podzim.

Ještě na loni na jaře se strachovali, aby nespadli do krajského přeboru a v pětadvacetitísícovém městě by se nehrála nadregionální soutěž. V podzimní části předminulé divizní sezony totiž nasbírali fotbalisté MSK Břeclav jen prachbídné dva body. Od sestupu je dost možná zachránila pandemie koronaviru, kvůli níž byla sezona předčasně ukončena. Střih. O rok a půl později vyhráli hráči Břeclavi na hřišti nadupaného Startu Brno 2:1 a po deseti kolech jim patří šestá pozice divizní tabulky.

