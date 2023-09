Pět zápasů, nula bodů a skóre 6:18. Taková je bilance fotbalistů Břeclavi, kterým úvod nového ročníku divize D vůbec nevyšel. V sobotu nepovedený vstup do sezony podtrhli domácí porážkou 1:3 s Vrchovinou. „Není to určitě dobrá vizitka, ale o krizi bych zatím nemluvil. Musíme vzít v potaz, že tři zápasy jsme odehráli bez čtyř hráčů užšího kádru, což nás poznamenalo,“ řekl břeclavský kouč Vladimír Malár.

Fotbalisté Břeclavi (v modrém) nestačili na Vrchovinu. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten upozornil i na další důležitý fakt. „V úvodních čtyřech zápasem proti nám bylo odpískáno pět penalt, což není úplně ideální. Některé z nich do teď nemůžu strávit,“ netajil.

Přestože jeho svěřenci podlehli Staré Říši, Velké Bíteši, béčku Zbrojovky, Humpolci a naposledy Vrchovině, Malár má na čem stavět. „Důležité, že se nám vrátili zranění hráči. I když se nám výsledkově nedaří a kluci jsou zklamaní, vidím na nich, že se chtějí o body poprat,“ těšilo bývalého prvoligového záložníka.

Břeclav vstoupila aktivně i do sobotního utkání, ovšem skóre otevřel ve třinácté minutě hostující Matěj Jícha. „Začátek vypadal nadějně. Dostali jsme se do tlaku a vytvořili si nebezpečné situace, které vyvrcholily tyčkou Mikáče. Za dvě minuty jsme bohužel dostali branku, která ovlivnila ráz zápasu,“ ohlédl se Malár za úvodem duelu.

I když Vrchovina udeřila pět minut před poločasem zásluhou Františka Nečase podruhé, Břeclav stále držela se svým soupeřem krok. „Vrchovina byla kvalitnější na míči, ale pouze do třiceti metrů od branky, do nebezpečných šancí se nedostala. Soupeře jsme ohrožovali z brejků, která však ztroskotaly na špatné finální fázi,“ viděl lodivod příčinu nezdaru.

Druhý gól navíc celku z Vysočiny domácí nabídli individuální chybou. „Gól padl po naší velké chybě, útočník soupeře udělal jen kličku brankáři,“ krčil rameny Malár.

Tomu zhatil poločasové plány David Šteffl, jenž po osmi minutách hry druhého dějství navýšil skóre. „Chystali jsme si plán pro druhý poločas, ale branka na 0:3 nám situaci zkomplikovala. Dění na hřišti takovému výsledku neodpovídalo,“ mrzelo šéfa břeclavské lavičky.

Čestný zásah zaznamenal až sedm minut před koncem střídající Matěj Kristoň. „Přeskupili jsme řady a zjednodušili hru, díky tomu padla branka na 1:3. V posledních minutách jsme mohli klidně zápas zvrátit, ale nekvalita a nedůslednost v koncovce nás trápí. Pozitivní je, že se do šancí dostaneme, ale to, co nám vycházelo v předešlých sezonách, se nám nyní nedaří,“ přiznal Malár.

Jeho svěřencům tak patří poslední šestnáctá příčka tabulky s dvoubodovou ztrátou na patnácté Speřice. K dalšímu duelu MSK zajíždí do Pelhřimova, kde v neděli od čtyř hodin odpoledne nastoupí proti tamnímu dvanáctému celku divize D. „Musíme za uplynulými pěti koly udělat tlustou čáru a začít od začátku. Věřím, že další zápasy nás dostanou v tabulce trošku výš,“ uzavřel startég.

MSK Břeclav – SFK Vrchovina Nové Město 1:3 (0:2)

Branky: 83. Kristoň – 13. Jícha, 40. Nečas, 53. Šteffl.

Rozhodčí: Drozdy – Poláček, Mikulášek.

ŽK: Ryšavý, Kristoň – Švanda, Šteffl, Jelínek.

Diváci: 50.

MSK Břeclav: Fibingr – Herman, Kovařík (60. Malacka), Hloch (80. Borýsek), Knotek (56. Vocílka), Hynek, Mikáč, Ryšavý, Skočovský (80. Tesař), Grábl, Mazuch (56. Kristoň).