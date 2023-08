Čekání na výhru pokračuje. Břeclavští fotbalisté potřetí v řade prohráli, když ve středeční dohrávce prvního kola divize D podlehli rezervě Zbrojovky Brno 1:4. „Další utkání a další porážka. I přes narůstající hráčské ztráty jsme chtěli bodovat, bohužel jsme brzy přišli o vedení a Zbrojovka utkání otočila," zhodnotil zápas břeclavský trenér Vladimír Malár.

Břeclavští fotbalisté (v bílém) podlehli 1:4 rezervě Zbrojovky Brno. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten měl před zápasem problémy se skládáním sestavy. „Utkání nám zkomplikovaly další dvě ztráty, kdy Robert Knotek s Dominikem Ryšavým lehli s antibiotiky. Oproti prvnímu zápasu sezony máme na marodce už pět hráčů, což je velká ztráta,“ prozradil kouč.

Vstup do zápasu přitom vyšel domácím náramně, už v šesté minutě poslal MSK do vedení z penalty Matěj Kristoň. „Zápas se pro nás po rychlé brance vyvíjel dobře, bohužel po pěti minutách jsme dostali gól. Kdybychom vedení udrželi déle, Zbrojovka by propadla nervozitě a šance na výhru by se stupňovaly,“ litoval Malár vyrovnávající branky, kterou si dal do vlastní sítě Šimon Herman.

Zbrojovka se dostala do vedení ve dvaadvacáté minutě, kdy Peter Štepanovský proměnil nařízenou penaltu. „Jestli vůbec šlo o penaltu, byla hodně přísná. Sebrala nám vítr z plachet. Věřil jsem, že do poločasu vydržíme a v kabině něco vymyslíme na druhou půlku, ale těsně před poločasem jsme dostali třetí gól,“ krčil rameny zkušený stratég.

Na Davida Pavlíka, který dal gól před odchodem do kabin, navázal v nastavení druhé půle Peter Juritka, jenž pečetil výhru Brna 4:1. „V teplém počasí byla druhá půlka velmi složitá. Zbrojovka byla silná na míči, kontrolovala hru a do ničeho nás nepustila,“ uznal Malár.

V brněnském dresu se objevila na hřišti i trojice hráčů s prvoligovou minulostí. Zkušené borce Štepanovského s gólmanem Vlastimilem Hrubým doplnil i hráč A týmu Pavel Gaszczyk. „Na hřišti byli cítit. U mladých mančaftů je důležité, aby měli na hřišti dva tři zkušené hráče, kteří mají co předat mladším hráčům. Když jsem viděl Štepanovského, jak pět minut před koncem za stavu 3:1 křičí na spoluhráče, uvědomil jsem si, jak jsou zkušení hráči strašně důležití pro mančaft. V tomto ohledu nám strašně chybí Kuba Fiala, který mužstvo zezadu diriguje,“ podotkl lodivod.

Sportovní manažer Zbrojovky Brno Zdeněk Psotka (vpravo) diskutuje s břeclavským koučem Vladimírem Malárem.Zdroj: Jaroslav Kicl

Ten prohodil i pár slov se sportovním manažerem Zbrojovky Zdeňkem Psotkou, který duelu přihlížel. „Bavili jsme o provozních věcech břeclavského stadionu i dění v mládežnickém sektoru našeho klubu. Navíc vzpomněl, že má minulost spjatou s Poštornou,“ dodal Malár.

MSK v dalším kole zajíždí na hřiště Humpolce, kde se představí v neděli od tří hodin odpoledne.

MSK Břeclav - FC Zbrojovka Brno B 1:4 (1:3)

Branky: 6. M. Kristoň (pen.) - 9. Herman (vla.), 22. Štepanovský (pen.), 45. Pavlík, 91. Juritka.

Rozhodčí: Vlk - Malimánek, Štipčák.

ŽK: Vocílka - Strnad, Kolečkář.

Diváci: 110.

MSK Břeclav: Fibingr - Herman, Hynek, Mikáč, M. Kristoň (77. Tesař), Borýsek, Malacka, Vocílka (84. Křešťák), Grábl, Trčka (57. Havlena), Mazuch (77. Š. Kristoň).