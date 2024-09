Na předsezonních ambicích se v klubu nic nemění. „Chceme se co nejdřív vyhnout záchraně, proto potřebujeme sbírat bodík po bodíku, abychom měli nějaký pytlík zásob. Nechceme, aby se opakovala minulá sezona,“ vzpomněl lodivod dramatický závěr, kdy se jeho svěřenci zachránili až v posledním kole .

Konkrétní bodový zisk, se kterým bude Víšek po podzimu spokojený, však neprozradil. „Tak to neřeknu. Ale když budeme kolem pátého, osmého místa, bude to dobré,“ uvedl.

Přestože je podle něj na větší prognózy stále brzo, úvodních pět kol už naznačilo, kdo bude favorit soutěže. „Vršek je strašně vyrovnaný, ale favorizuju trojici Velká Bíteš, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou,“ netajil Víšek.

Právě Žďár jeho svěřenci v sobotu doma porazili 3:2 a připsali si tak cenný skalp favorita duelu. „Byl to výborný zápas, fakt jsme si ho užil, a nejen já. Myslím, že i kluci a těch pár diváků, co tam bylo. Bylo to jako na houpačce, atraktivní zápas se šťastným koncem pro nás,“ těšilo bývalého ligového stopera.

V minulém kole na hřišti béčka Líšně zařídil výhru vycházející dorostenec Šimon Kristoň, v sobotu proti Žďáru dvakrát skóroval další mladíček Nikolas Havlena. „Jsme moc rádi, že se mladým daří, ale není to jenom o nich. Chceme vždycky podat týmový výkon, nechci upřednostňovat individuality, máme to tak nastavené,“ dodal Víšek.