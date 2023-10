Stoprocentní bilance. Fotbalisté Břeclav pod vedením nového trenéra Radomíra Víška zvládli vítězně i druhé utkání, když v sobotním duelu dvanáctého kola divize D porazili na domácím hřišti 1:0 Tasovice. „Byl to strašně těžký zápas. I když při nás stálo štěstí, za vítězstvím jsme si šli víc než soupeř,“ zhodnotil výhru Víšek.

Fotbalisté Břeclavi (v modrém) porazili 1:0 Tasovice. | Foto: Jaroslav Kicl

O hubeném vítězství MSK rozhodl až devět minut před koncem zápasu z pokutového kopu Matěj Kristoň. Třiadvacetiletý útočník přitom před třemi týdny zahodil penaltu se Žďárem nad Sázavou. „Rozhodnutí jsem nechal na hráčích. Matěj si věřil, nevidím důvod, proč by nemohl kopat. Těch exekutorů, co nedali penalty, je milion. Těší mě, že si to vzal a rozhodl zápas,“ netajil zkušený stratég.

Ten po nástupu na lavičku Břeclavi zvítězil i ve druhém zápase. „Samozřejmě mi to dělá radost, ale za týden může být všechno jinak, příliš to neřeším,“ uvedl Víšek.

Naopak hosté ze Znojemska už podruhé v řadě nebodovali. „Chtěli jsme vyhrát, protože se potřebujeme odpíchnout, celý podzim je nahoru dolů, střídáme neustále výhry a prohry. Podařil se nám aktivní vstup do utkání, byli jsme silní na míči, ale nevyšla nám finální fáze,“ tušil tasovický kouč Marek Dítě.

V hostujícím táboře panovala nespokojenost s odpískáním rozhodující penalty. „Pan rozhodčí si byl stoprocentně jistý, že byla. Náš hráč Roman Švarc, který údajně fauloval, tvrdil, že nebyla. Je to na posouzení rozhodčího, každopádně mě mrzí, že takový zápas rozhodla penalta,“ neskrýval kormidelník.

Břeclav však podle jeho slov vyhrála zaslouženě. „Domácí byli výhře trošku blíž, neproměnili dvě velké šance, naopak na nás leží deka, do žádné stoprocentní příležitosti jsme se ani nedostali. Nevěříme si,“ našel příčinu Dítě.

Jeho svěřenci v příštím kole hostí v neděli od půl třetí odpoledne Ždírec nad Doubravou. „Nezbývá nám nic jiného, než pracovat na tréninku a zkusit ve zbytku podzimu uhrát co nejvíc bodů,“ dodal šéf tasovické lavičky.

Podobné vyhlídky má i jeho břeclavský protějšek, jehož celek odehraje v neděli od půl třetí odpoledne duel dalšího kola na hřišti rezervy Líšně. „Doufám, že zase předvedeme disciplinovaný výkon. Kluci hrají zodpovědně, bojují a po dvou výhrách si určitě víc věří. Doufám, že v závěrečných třech kolech podzimu ještě nějaký bodík uhrajeme, abychom byli v zimě klidnější,“ uzavřel Víšek.