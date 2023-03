Jeho svěřenci vstoupili do duelu aktivně a po dvou trefách Milana Skočovského vedli 2:0. „Začátek utkání jsme zvládli dobře, po dvou brankách Skočovského jsme se dostali do zaslouženého vedení. Trošku nás pak vykolejila inkasovaná branka, která padla po přísně odpískané penaltě. Soupeř se dostal do hry, ale nepustili jsme jej do žádných šancí,“ těšilo trenéra.