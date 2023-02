Inkasovaná branka s šestým celkem divize D pořádně zamávala. „Padla na nás klasická deka. Soupeř byl od té chvíle jasně lepší a dostal se do tříbrankového vedení,“ mrzelo Malára.

OBRAZEM: Lednice deklasovala Slovan Brno. Demolici zastavil déšť

Břeclav se dvěma góly vrátila do utkání, místo kýženého vyrovnání však přišly další individuální chyby. „Čtvrtá branka padla po triviální chybě a pátá by se hodila do silvestrovského pořadu,“ kroutil hlavou bývalý ligový fotbalista.

Ten stále věří, že do prvního soutěžního utkání, které odehraje Břeclav 19. března v Havlíčkově Brodě, se stihne jeho celek vrátit do podzimní formy. „Je to na hraně, ale ještě máme dostatek času. Kluci vědí, že nás za tři týdny čeká generálka. Neříkám, že z toho nejsem nervózní, ale víc mě momentálně trápí marodka. Na Slovácku se zranil Adam Smejkal, který bude ještě minimálně měsíc chybět. Poslední zápas nedohrál ani Mates Kristoň,“ počítal Malár ztráty.

Zimní soutěž Deníku Rovnost. Zvolte nejoblíbenější klub B skupiny I. A třídy

Vytipované posily, s nimiž vedení klubu jednalo, se v Břeclavi zatím neobjevily. „Jednali jsme se dvěma hráči, ale nedopadlo to. První s námi přestal komunikovat, druhý dal přednost jiné nabídce. Kdyby přišel alespoň jeden hráč, byl bych rád, ale není to klíčové,“ netajil zkušený stratég.

Břeclav se představí v dalším přípravném utkání domácím fanouškův v sobotu, kdy na stadionu Tatranu přivítá od jedenácti hodin dopoledne Rohožník.