Důležitá výhra. Fotbalisté Břeclavi v sobotu dopoledne zapsali premiérové tři body v jarní části divize D. Duel devatenáctého kola proti Humpolci zvládlo MSK výsledkem 4:1. „Už na tréninku jsem to cítil. Kluci byli výborně nachystaní, hlava byla dobře připravená. Jen jsem doufal, aby se to projevilo i v zápase,“ řekl břeclavský kouč Radomír Víšek.

Břeclavští fotbalisté (v modrém) porazili 4:1 Humpolec. | Foto: Jaroslav Kicl

Dvěma góly se na zisku tří bodů podílel netradiční střelec Tomáš Kovařík. „První branku dal z trestňáku, který kopl velmi pěkně. Druhou dal z pozice levého bek, kdy se z obrany dostal až brankové čáře soupeře a dal gól,“ pospal trenér gólové zásahy.

Dvacetiletý defenzivní fotbalista potěšil realizační tým i výkonem. „I co se týče obranné fáze, odehrál velmi dobrý zápas. Korunoval to ještě dvěma góly, byl jsem opravdu spokojený,“ netajil lodivod.

Hodonín hrál se Zlínskem bez branek. Mezi tři tyče se vrátil uzdravený Petráš

Další branku přidal Luan Mustafa a jedenkrát překonal vlastního brankáře hostující Jiří Maršík. Jedinou trefu Humpolce zaznamenal Matyáš Havel. „Měli jsme tam pěkné akce, rozdíl mohl být klidně vyšší. Tři body jsou důležité, aspoň budeme mít krásnější Velikonoce,“ usmál se Víšek.

Toho potěšil kromě bodového zisku i zlepšený výkon jeho svěřenců. „Když srovnám tento zápas a minulé domácí utkání se Starou Říší, bylo to jako den a noc. Zatímco předminulý týden to byl nejhorší zápas od mého nástupu do Břeclavi, tentokrát to byl zase nejlepší výkon,“ dodal.

OBRAZEM: Lanžhot otočil duel se Žďárem. Hosté přijeli pozdě, výkop byl odložený

Břeclavi patří v neúplné tabulce s šestnácti body dvanácté místo a v dalším kole se v sobotu od půl čtvrté odpoledne představí na hřišti třetí vrchoviny Nové Město.