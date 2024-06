Břeclav padla s Líšní: Malár zpátky na lavičce, Víšek má vzkaz pro týmy z kraje

Už jde do tuhého. Do konce divizního ročníku zbývá odehrát poslední dvě kola, fotbalisty Břeclavi však čeká tuhý boj o záchranu. Po sobotní porážce 1:2 s béčkem Líšně má MSK na předposlední Pelhřimov pouze bodový náskok. „Byl to minimálně remízový zápas, ale bohužel jsme ve stadiu, kdy nám tam nepadají góly,“ zhodnotil duel břeclavský kouč Radomír Víšek.

Břeclavský kouč Radomír Víšek i přes prohru s béčkem Líšně věří v záchranu divize. | Foto: Jaroslav Kicl

