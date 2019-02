Brno – V posledních sezonách fotbalovou Břeclav gólově táhl, na jaře už v jejím dresu další branky nepřidá. Útočník Petr Musil přestoupil z dvanáctého celku divize do brněnského Startu, který chce v krajském přeboru zabojovat o postup do vyšší soutěže. „Chtěl jsem Břeclavi ještě alespoň půl roku pomoct, ale bohužel jsem to nestíhal s prací. Nedalo se nic dělat,“ přiblížil třiadvacetiletý kanonýr.

Petr Musil v novém dresu MSK Břeclav. | Foto: David Korda

Jak se vaše angažmá ve Startu zrodilo?

Byli jsme s klubem v kontaktu minimálně rok. Pan Procházka (manažer Startu pozn. red.) se několikrát ozval, jestli náhodou nechci přestoupit. Vždycky jsem říkal, že jsem spokojený v Břeclavi a nemám proč odcházet. V posledním roce jsem ale kvůli práci nestíhal, a když přišla nabídka znovu, vzal jsem ji.



Do práce to teď máte blíž?

Přesně tak. Tréninky mám deset minut od zaměstnání, takže jsem tam hned.



V minulosti jste oblékal dres Bystrce, kterou vedl současný trenér Startu Libor Danihelka. Lanařil vás i on?

To ani ne, ale nabídku jsem teď dostal ze Startu i Bystrce. Do Bystrce by mě ale Břeclav nejspíš nepustila, protože jde o konkurenta v divizi. Proto jsem přijal nabídku Startu.



Břeclav je po podzimní části dvanáctá a na jaře se popere o záchranu. Bylo těžké opouštět mužstvo v takové situaci?

Určitě. Chtěl jsem Břeclavi ještě alespoň půl roku pomoct, ale bohužel jsem to nestíhal s prací. Nedalo se nic dělat.



V klubu jste strávil dva a půl roku. Jak budete na angažmá vzpomínat?

Jenom v dobrém. Když jsme s kluky něco potřebovali, tak nám klub vyšel vždy vstříc. Nemůžu si stěžovat. Dařilo se mi i na hřišti, takže stoprocentní spokojenost.

Start v posledních třech letech třikrát postoupil do vyšší soutěže. Vnímáte přestup jako velkou výzvu?

Určitě. A budu strašně rád, když urveme postup i tentokrát a znovu si zahraju divizi. Udělám všechno proto, ať se postoupí.



V krajském přeboru už jste dřív nastupoval. Jaký je mezi oběma soutěžemi rozdíl?

Největší asi v rychlosti. Divize je o trošku fotbalovější než kraj. O obrovský skok ale nejde. Každá soutěž má svoje. Kraj je důraznější, divize zase fotbalovější.



Co vám sedí víc?

Určitě fotbalovější soutěž. Uvidíme, jak si zvyknu. Bude to změna.



Společně s vámi odchází do Brna i Adam Smejkal. Je změna o to snazší?

Jsem rád, že jde se mnou. Aspoň mám v týmu parťáka, kterého už znám déle. Byli jsme spolu už před pár lety v Bystrci.



Probírali jste společně přestup?

Ani ne. Byl jsem ve Startu první a později dostal nabídku i Adam. Vzal ji a už jsme zase spolu.



Znal jste před příchodem i další kluky v týmu?

Osobně jsem znal dva hráče a jinak spíš podle jmen. Máme dobrou partu, v tom nebude žádný problém.



Příprava je v plném proudu. Jaká zatím je?

Zimní příprava je vždycky náročná. Především první týdny, které jsou běhavější. Postupně budeme víc a víc zařazovat taktické věci a bude to lepší.



O oblíbenou část sezony tedy nejde?

To určitě ne. (smích) Kvalitní příprava je ale důležitá, musíme pořádně natrénovat na jaro.



Co vás baví nejmíň?

Dlouhé výběhy, kterými pilujeme vytrvalost.



Tréninky v mrazech zvládáte bez problému?

Nevadí mi. Po chvilce běhu se člověk zahřeje a zimu už tolik nevnímá.



Na co se momentálně zaměřujete?

Pilujeme kondici a zařazujeme i herní věci, takže to naštěstí není úplně bez balonu. Začátky jsou ale vždycky těžší.



V posledních sezonách jste byl gólovým kanonýrem. Přidáváte si po tréninku střelbu navíc?

Ze začátku jsme právě s Adamem Smejkalem zůstávali na hřišti déle a stříleli si, teď už nebylo tolik času. Rád bych se k tomu ale vrátil.



V přípravě vás čeká i utkání proti Břeclavi. Bude zápas speciální?

Jasně. Přece jen jde o tým, ve kterém jsem strávil dva a půl roku.



Vypíšete s do kabiny nějakou odměnu?

Určitě tam něco bude.