Přestože by po povedeném půl roce mohl pokoukávat po nabídkách z vyšších soutěží, na jaře znovu oblékne dres Lanžhotu. „Nějaké nabídky přišly, ale nezajímal jsem se o detaily. Majiteli jsem řekl, že chci minimálně do konce sezony zůstat v Lanžhotu,“ uvedl pětadvacetiletý kanonýr.

V tradičním jihomoravském klubu se mu zalíbilo. „Jsem tady velmi spokojený. V kabině máme výbornou partu, na hřišti jsem se cítil dobře a hlavně tu jsou skvělí diváci. Na domácí zápasy chodí v hojném počtu. Když jsem hrával v Dunajské Stredě, na fanoušky jsem si zvykl a v dalších klubech mi taková kulisa scházela. Tady je atmosféra zase skvělá,“ smekl před příznivci Lanžhotu.

Úroveň divizní soutěže ho po příchodu z rakouského Spratzernu mile překvapila. „Majitel klubu mi před příchodem říkal, že jde o kvalitní soutěž a měl naprostou pravdu. Samozřejmě máme za sebou i méně pohledná utkání, ale většina zápasů měla velmi dobrou úroveň. Ani v utkání proti poslednímu týmu tabulky jsme nedostali nic zadarmo. Museli jsme bojovat do poslední minuty,“ přiblížil Sabler, který v minulosti nastupoval ve slovenské nejvyšší soutěži za Dunajskou Stredu, Podbrezovou či Myjavu.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ

Se sedmi brankami je jednoznačně nejproduktivnější hráč Lanžhotu. „V některých zápasech jsem mohl proměnit ještě víc šancí. Mohlo to být lepší, ale jsem rád i za sedm gólů,“ řekl bývalý hráč slovenské reprezentace do 21 let.

A střelecká forma ho něco stála i do týmové kasy. „Hlavně zařazení do sestavy kola, ve které jsem byl asi čtyřikrát. Pak taky titul hráče kola. Něco mě to stálo, ale jsou to příjemně utracené peníze,“ hlásil s úsměvem.

S Lanžhotem, který je momentálně třetí a na vedoucí Velkou Bíteš ztrácí čtyři body, má pro jarní část sezony jasný cíl. „Chceme na první místo. Před sezonou jsme si stanovili za cíl postoupit a půjdeme si za tím. Nikdo z vedení na nás s postupem netlačí, ale v kabině jsme se s kluky dohodli, že chceme nahoru,“ burcoval mladý útočník.

V současné chvíli se stejně jako zbytek týmu připravuje individuálně. Kvůli předčasnému ukončení podzimní části sezony je samostatná příprava o to delší. „Je to jiné, když člověk trénuje delší dobu sám. Chybí mi sranda v kabině a vzájemné hecování. Individuální trénink je hodně o vnitřní motivaci. Kdo chce být kvalitně připravený na jaro, musí makat. Start společné přípravy je naplánovaný na 6. ledna, tak uvidíme, jak to dopadne. Snad se kvůli situaci okolo Covidu nic nezmění,“ přál si střelec Lanžhotu.

Po přesunutí čtyř podzimních kol čeká Lanžhot na jaře porce sedmnácti soutěžních utkání. „Bude to náročné. Především pro kluky, kteří mají ještě civilní zaměstnání. Věřím ale, že to zvládneme. Klíčové je, aby se soutěž vůbec rozjela a dostali jsme šanci zabojovat o postup,“ dodal Sabler.