Celek MSK Břeclav získal na podzim v divizní skupině D celkem dvanáct bodů z deseti odehraných zápasů za tři výhry a tři remízy. V aktuální tabulce soutěže mu patří desátá příčka, což je zřetelný posun k lepšímu oproti loňskému roku, kdy měli břeclavští fotbalisté po kompletně odehraném podzimu pouhé dva body. I proto je změna na trenérském postu možná trochu překvapivá. „Máme s klubem dohodu, že se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ řekl nyní již bývalý kouč Milan Hoffmann.

Na své první větší angažmá v seniorském fotbale však nebude vzpomínat ve zlém. „Teď se mi to hodnotí špatně, protože mě samozřejmě mrzí, jak to celé dopadlo. Ale určitě bylo působení u břeclavského týmu obohacením mé trenérské kariéry. S kolegou Benkem jsme přivedli kluky, kteří byli přínosem. Ovšem také břeclavští kluci byli výborní -fotbalově i lidsky. Z mého pohledu nebyly naše výkony tak špatné, bohužel nás často zrazovala koncovka, která nás připravila o víc bodů,“ poznamenal Hoffmann, jehož posledním zápasem u týmu byl paradoxně duel, kdy se podařilo střeleckou smůlu protrhnout. To když hráči MSK porazili na domácím hřišti Bystřici nad Pernštejnem přesvědčivě 4:1.

Nyní bude odvolaný kouč řešit svoji fotbalovou budoucnost. „Abych řekl pravdu, tak nějaké nabídky už mám. Nic ale není dohodnuto, takže by bylo vůči těm klubům nefér něco prozrazovat. Nebránil bych se ani další spolupráci s Michaelem Benkem, ale to by musela být minimálně divize. V nižších soutěžích je reálnější, že bychom šli už každý sám,“ dodal Milan Hoffmann.