Přestože dal v minulé sezoně za divizní Start osm branek, kvůli malému vytížení brněnský klub opustil. „Cítil jsem, že potřebuju nový impuls. Nenastupoval jsem tak, jak bych si představoval. Ozvali se mi z Bystrce, Lednice i z Rakouska. Chtěl jsem ale zůstat v divizi, proto jsem přijal nabídku Břeclavi,“ vysvětluje Musil výběr nového klubu.

FOTOGALERIE: Lanžhot na úvod letní přípravy podlehl Uherskému Brodu

Spolu s ním přišly do Břeclavi i další posily. „Jsou to kluci z hodonínského dorostu a z Líšně. Máme hodně mladý tým, ale myslím si, že když si to sedne, můžeme hrát do pátého místa,“ odhaduje bývalý hráč Bystrce, Rosic, Sparty Brno či Zbrojovky.

Ten svým příchodem zvýšil konkurenci na pozici hrotového útočníka, která v loňské sezoně patřila v břeclavském kádru Matěji Kristoňovi. „Zkoušíme nové rozestavení 3-5-2, takže nastupujeme s Matějem v útoku spolu. Uvidíme, zda to tak zůstane i pro začátek soutěže, ale trenér má určitě víc variant, jak to poskládat,“ praví Musil.

PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Břeclavi nastříleli Pohořelicím sedmičku

Hned ve druhém kole čeká fotbalisty Břeclavi derby na hřišti sousedního Lanžhota. „Z minulého působení v Břeclavi si na zápasy s Lanžhotem moc dobře vzpomínám. Vždycky to bylo napínavé a přišlo hodně diváků. Moc se na to těším i teď,“ dodává kanonýr.