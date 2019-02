Hodonín – Na hodonínské umělé trávě nevyšel hostům začátek zápasu, když po nějakých dvaceti minutách prohrávali o dvě branky. Pak však srovnali hru a především ve druhém poločase byli třetiligovému celku domácích důstojným protivníkem.

Na výkonu Lanžhota se podepsaly i četné zimní odchody. „Přišli jsme o šest hráčů. Nejcitelnější jsou odchody kanonýra Čambala a stopera Tótha, kteří zamířili do druhé rakouské landesligy. Brankář Bartal odešel do slovenské Galanty, Weisse testuje Hodonín. Co jsem nepochopil, tak je odchod mladíků Šefčoviče s Vrábelem, kteří dali místo další hráčského růstu přednost nejnižší rakouské soutěži, kde budou hrát s padesátníky,“ vyčíslil ztráty trenér Milan Valachovič, jemuž navíc chybí Bartoš, který je po operaci ruky.

Výčet nových tváří je skromnější. Největší posilou by měl být Pavel Simandl, dlouholetý kapitán MSK Břeclav, odkud přišel také Lapin. Proti Hodonínu zkoušel Lanžhot také slovenského stopera Včelku, který působil naposledy v Jihlavě. „Právě v obraně jsme měli trochu problémy, protože kromě Tótha nám chyběl i nemocný Dobšíček, takže vzadu musel zaskakovat záložník Krejčíř. Menší souhra obrany se projevila v úvodu zápasu, kdy jsme dvakrát zbytečně inkasovali,“ uvedl Valachovič.

Jeho svěřence čeká další přípravný duel v sobotu v Bratislavě s juniorkou Slovanu.

Antonín Zabloudil