Úspěšná generálka. Na soutěžní utkání se fotbalisté Břeclavi naladili výhrou, když porazili 1:0 Svratku Brno. „Utkání jsme sice vyhráli, ale spíš jsme utrpěli vítězství. Do dvacáté minuty měla naše hra hlavu a patu, ale pak byla Svratka lepší a měla víc míč na svých kopačkách. Oproti minulým utkáním se nám herně nedařilo,“ zhodnotil duel břeclavský kouč Vladimír Malár.

Fotbalisté Břeclavi (v modrém) porazili brněnskou Svratku 1:0. | Foto: Jaroslav Kicl

Jediný gól uzápasu vstřelil domácí kanonýr Milan Skočovský. „Sice jsme dali branku, ale Svratka si minimálně remízu zasloužila,“ uznal bývalý prvoligový fotbalista.

Ten poukázal na několik nedostatků ve hře svých svěřenců. „Nedařilo se nám v přechodové fázi, chyběla nám i finální přihrávka do zajímavých situací. Naše hra byla těžkopádná,“ všiml si Malár.

Poslední přípravný zápas však Břeclav jako generálku nepovažovala. „Před zápasem se Svratkou jsme měli jeden z nejtěžších tréninků letní přípravy, možná to na hráče trochu dolehlo a měli těžké nohy. Nyní připravíme kluky na pohárové utkání a věřím, že je v týdnu dostaneme do komfortní zóny,“ netajil trenér.

MSK v neděli od pěti hodin odpoledne sehraje předkolo MOL Cupu na hřišti Strání. Až těsně před pohárovým duelem rozhodne realizační tým o finální podobě kádru pro novou sezonu. „Někteří kluci jsou na dovolené, jiní nemocní, v týdnu se mají všichni vrátit do tréninku. Momentálně náš kádr čítá jedenadvacet hráčů, ale do Strání pojede jen šestnáct plus gólmani,“ řekl Malár.

Některé jednotlivce tak pravděpodobně nemine před začátkem nové sezony změna angažmá. „Ti, kteří s námi k pohárovému utkání nepojedu, budou srozuměni s dalším postupem,“ uzavřel lodivod.