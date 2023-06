Nečekaný skalp si připsali fotbalisté Břeclavi, kteří v předehrávce pětadvacátého kola divize D porazili na domácím hřišti favorizované Bohunice 2:1. O výhře MSK rozhodli po změně stran branky Milana Skočovského a Adama Souchopa. „Tušili jsme, že utkání rozhodne první vstřelená branka, tu jsme dali my, proto jsme zvítězili. Za snahu, bojovnost jsme si výhru zasloužili, na druhou stranu musím uznat, že minimálně v první půlce byly Bohunice fotbalovější,“ zhodnotil duel břeclavský kouč Vladimír Malár.

Fotbalisté Břeclavi (v bílém) porazili Bohunice. | Foto: Jaroslav Kicl

Nováček soutěže z Bohunic přijel na Břeclavsko v roli favorita, neboť v tabulce mu dvě kola před koncem soutěže patřila třetí příčka. „Vítězství si hodně ceníme, Bohunice svou kvalitou potvrdily, že třetí místo v tabulce jim patřilo právem. Odehrály tady dobrý zápas, ale možná i s trochou štěstí jsme zápas zvládli tříbodově my,“ těšilo domácího lodivoda.

Naopak hosté měli ke spokojenosti daleko. „Pátek nám vůbec nesedl. Kluci přišli z práce, pak je čekala cesta do Břeclavi, půlka zajela až na Slovensko, protože se nedalo odbočit. Nehledám v tom chybu, jen říkám, co nás potkalo,“ řekl bohunický trenér František Schneider.

Přestože Břeclav brankami Skočovského a Souchopa rozhodla o výhře až ve druhé půli, hostující realizační tým byl nespokojený už se vstupem do utkání. „První poločas jsme prospali, nejspíš si hráči mysleli, že to půjde samo. Ve druhé půlce jsme trošku zapnuli, běhali a bojovali, ale dostali jsme ze dvou brejků dva góly. I když jsme to honili a snížili na 1:2, vrátilo se nám, jakým způsobem jsme k začátku zápasu přistoupili,“ netajil hostující kormidelník.

Čestného úspěchu se dočkaly Bohunice v sedmasedmdesáté minutě, kdy pouze korigoval skóre na konečných 2:1 Adam Krejčí. Břeclav tak ziskem tří bodů potvrdila, že v domácím prostředí se může měřit s jakýmkoliv celkem, v jarní části doma podlehla pouze Žďáru nad Sázavou. „Domácí utkání zvládáme daleko líp, možná je to známým prostředím, možná dopoledním časem. Ale na podzim byly naše výkon v domácím prostředí a venku ještě diametrálně odlišnější, na hřištích soupeřů jsme opravdu tápali,“ vzpomněl Malár.

Klíčový faktor je podle něj psychika mladých hráčů. „Pokud je pro nás výsledek nepříznivý, dost se s tím pereme. Máme mladé mužstvo, když dostaneme branku, psychika jde dolů a hraje velkou roli,“ vysvětlil.

Šestá Břeclav zakončí sezonu v sobotu od tří hodin na hřišti Staré Říše. Čtvrté Bohunice, které před sebe pustily Lanžhot, zabojují o třetí příčku už v pátek od šesti hodin večer, kdy na domácím stadionu přivítají Havlíčkův Brod. „Třetí místo v hlavě samozřejmě máme, ale hodnocení sezony to nezmění. První rok v divizi hodnotíme velmi pozitivně, musím pochválit všechny, kteří pro klub něco dělají. Ze třinácti mužstev náš až na výjimky nikdo vyloženě nepřehrál, čehož si cením úplně nejvíc,“ uzavřel Schneider.

MSK Břeclav – Tatran Bohunice 2:1 (0:0)

Branky: 54. Skočovský, 72. Souchop – 77. Krejčí.

Rozhodčí: Vařacha – Kříž, Brezáni.

ŽK: Fibingr, Kristoň, Souchop – Šmerda.

Diváci: 100.

MSK Břeclav: Fibingr – Herman, T. Kovařík (66. Tesař), Hloch (86. Kříž), Opina, Hynek (78. M. Kovařík), Mikáč, Kristoň (66. Vocílka), Skočovský, Fiala, Souchop (78. Borýsek).

Tatran Bohunice: Kunický – Krejčí, Král, Řeřucha (74. Stambolidis), Koreň, Kokorský, Burčík, Pavlíček, Martinek (57. Bednář), Ševčík, Šmerda.