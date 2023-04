VIDEO, FOTOGALERIE/Jak umí být fotbal krásný, ale současně také krutý, se opět přesvědčili fotbalisté divizního SK Bystřice nad Pernštejnem. V článku naleznete videa vítězné třetí branky fotbalistů Břeclavi i velkou šanci domácích za stavu 1:2.

Fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem (v bílých dresech) v sobotu ztratili další cenné body, když doma podlehli Břeclavi (v modrém) těsně 2:3. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Zdroj: Vítězná branka Břeclavi v sobotním utkání na stadionu Bystřice nad Pernštejnem. Deník/Tomáš Pohanka

Nedaří se jim. V sobotním utkání 18. kola moravskoslezské divize D podlehli fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem na domácím pažitu Břeclavi 2:3.

Na bystřických Lužánkách se v sobotním odpoledni odehrávala partie, která se přítomným divákům musela zamlouvat. Oba týmy chtěly hrát fotbal, takže se hra přelévala ze strany na stranu.

Přesto v první půli branka nepadla. Blízko k ní byl už ve čtvrté minutě domácí Prášil, ale v nadějné příležitosti mířil z úrovně penalty šajtlí těsně vedle. Hosté zahrozili chvíli před půlí, krásná rána Hynka z dobrých pětadvaceti metrů zatřásla břevnem za zády gólmana Veselého.

Druhý poločas nabídl vše, co kvalitní utkání potřebuje. Hned po jeho začátku zatřásl domácí Chloupek břevnem, také Prášil o pár vteřin později v nadějné příležitosti neuspěl. A okamžitě následoval trest.

Po rychlé kombinaci Skočovský našel ve vápně volného Kovaříka, který otevřel skóre zápasu. Za další čtyři minuty obrana Bystřice totálně zaspala a Hloch v sólovém nájezdu s ledovým klidem zakončil – 0:2. „Tady se lámal zápas. Měli jsme dvě dobré šance jít do vedení, místo toho jsme dvakrát v rychlém sledu inkasovali,“ postýskl si trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho svěřenci ovšem prokázali velké odhodlání a už minutu po druhé brance přišlo snížení. Na rohový kop si na přední tyči naskočil Prášil a svojí desátou přesnou trefou v tomto ročníku vrátil svůj celek do hry – 1:2.

Zdroj: Velká šance fotbalistů Bystřice v sobotním utkání proti Břeclavi. Deník/Tomáš Pohanka

Bystřičtí fotbalisté pokračovali v tlaku a brzy mohlo být vyrovnáno. Blaha se na levém rohu velkého vápna pěkně uvolnil a jeho střela orazítkovala zadní tyč břeclavské svatyně. Odražený balon doputoval na nohu Chloupka, kterého ale ve vyložené příležitosti skvěle vychytal hostující brankář.

A podobně jako na začátku druhého dějství, i tentokrát musel celek ze Žďárska brzy litovat.

Po vcelku zbytečném faulu jednoho z obránců domácích zahrávali Jihomoravané trestný kop z ideální vzdálenosti přibližně dvaceti metrů. K míči se postavil Opina a parádní ranou vymetl všechny pavouky v levé šibenici branky Bystřice – 1:3.

Třetí inkasovaný gól domácím celkem hodně otřásl. Ačkoliv se jeho hráčům nedala upřít snaha, dlouho to nevedlo ani k náznaku ohrožení obranného prostoru Břeclavi.

Teprve šest minut před závěrečným hvizdem se Bystřici povedla kombinace po pravé straně, Kamil Vařejka pronikl do velkého čtverce soupeře a jeho centr přesně ke vzdálenější tyči zužitkoval střídající Matocha – 2:3.

Ve zbytku zápasu létal před branku Břeclavi jeden centrovaný míč za druhým, ale z řady závarů se fotbalistům Bystřice vyrovnat nepodařilo.

V cestě za záchranou čtvrté nejvyšší soutěže tak přišla další komplikace. „Je to poslední dobou obehraná písnička. Nehrajeme špatný fotbal, klukům nemám co vytknout. Jenže zatímco my se na každý gól nadřeme, inkasujeme neuvěřitelně snadno,“ mračil se Veselý.

MS DIVIZE D - 18. KOLO

BYSTŘICE N. P. - BŘECLAV 2:3

Góly: 56. Prášil, 84. Matocha – 51. Kovařík, 55. Hloch, 65. Opina. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Bystřice nad Pernštejnem: Veselý – Toman (68. T. Vařejka), Svoboda, K. Vařejka, Blaha (68. Feifer), Prášil, Adamec, Jiránek (79. Matocha), Sklenář, Malý, Chloupek.