Jestli někdo čekal, že pohárový zápas se Zlínem fotbalisty Lanžhota fyzicky vyčerpal, ten se mýlil. V nedělním duelu pátého kola divize D na domácím hřišti hladce porazili Velké Meziříčí 4:0 a i po pěti kolech drží neporazitelnost. „Po pohárovém zápase bývají utkání taková ošidná, ale hráči k tomu od začátku přistoupili dobře. Nemyslím si, že by na nich byla vidět nějaká únava. Naopak jsme chtěli napravit prohru a vrátit se na vítěznou vlnu," řekl pro klubový web lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) porazili Velké Meziříčí 4:0. | Foto: Jaroslav Kicl

Celek z Břeclavska poslal do vedení ve čtrnácté minutě Erik Burac, na kterého o třináct minut později navázal křídelník Richard Svoboda. „Snad jen prvních patnáct minut jsme byli několikrát nedůslední směrem dozadu, kdy jsme soupeře pustili do šancí. Jinak bylo utkání v naší režii, hráli jsme aktivně a organizovaně, měli kupu tutovek a po zásluze jsme se dostali do uklidňujícího vedení," těšilo zkušeného stratéga.

Na hřišti absolutně nebylo znát, že do Lanžhota přijel ještě v minulé sezoně účastník třetí ligy. Po změně stran přidal svůj druhý gól v zápase kanonýr Burac a na konečných 4:0 zvýšil Peter Balážik. „Vůbec jsme se nedívali na to, že soupeř hrál ještě loni třetí ligu, soustředíme se na sebe. Ve druhé půlce už si s chutí zahráli i všichni kluci z lavičky a pořád jsme měli převahu a šance," těšilo Hílka.

Naopak zklamaný byl po utkání hostující trenér Jan Šimáček. „Od sestupu dáváme dohromady nový tým, jednak nějací hráči, na které jsme spoléhali, odešli, přidala se zranění, dovolené, pořád točíme posty, sháníme posily. Ještě to nějakou dobu potrvá, než si to sedne," podotkl.

Bývalý prvoligový obránce pasuje Lanžhot mezi favority soutěže. „Věděli jsme, že jedeme na trávník jednoho z favoritů soutěže a můžeme jen překvapit. Na to, abychom tam něco uhráli, by se muselo sejít víc faktorů. A to se nestalo, výsledek odpovídá dění na hřišti a hovoří za vše," uzavřel Šimáček.

Sokol tak drží společně s rezervou Zbrojovky neporazitelnost, Brňané vévodí tabulce jen díky lepšímu skóre. Oba dva celky na sebe narazí už v dalším kole, kdy Zbrojovka v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne přivítá v souboji o první příčku Hílkovy svěřence.

TJ Sokol Lanžhot - FC Velké Meziříčí 4:0 (2:0)

Branky: 14. a 61.Burac, 27. Svoboda, 69. Balážik

Žlutá karty: 45+1 Koprna.

Rozhodčí: Kostelník - Ogrodník, Bodeček.

Diváci: 272.

Sokol Lanžhot: Odráška - Koprna, Milota, Mikúšek (K) (73. Šenk), Pidruchnyi - Svoboda (65. Včelka), Totka (65. Ravas), Krč (73. Kollár), Ciprys (19. Bogdalík) - Balážik - Burac.

FC Velké Meziříčí: Lancman - Chlup, Sysel, Dolejš, Šťourač (86. Chodák), Raus, Malata, Karmazín, Hron (K), Kolář (69. Malata), Havlík.