Ani druhý nejlepší celek divize D v Lanžhotě neuspěl. Po brněnském Startu si z Břeclavska odvezl bod za remízu 2:2 v duelu třiadvacátého kola i Žďár nad Sázavou. „Byl to jeden z našich horších domácích výkonů. Žďár řadím fotbalově mezi slabší soupeře, kteří se u nás na jaře představili. Hosté hráli jednoduchý fotbal a byli silní v osobních soubojích,“ zhodnotil duel lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v bílém) remizovali se Žďárem nad Sázavou 2:2. | Foto: Jaroslav Kicl

Jeho svěřencům se vstup do nedělního duelu nepovedl, už v sedmé minutě si dal Peter Mikúšek vlastní branku. „Nástup do prvního poločasu byl vlažný, i když jsme si řekli, že musíme být agresivní a chodit do soubojů. Po ztrátě balonu jsme se nesnažili získat rychle zpět balon. Dostali jsme z nákopu dost smolný gól, takové bychom neměli dostávat,“ zlobil se zkušený stratég.

Do poločasu však domácí fanoušky potěšil Tomáš Ravas, jenž technickou střelou ve dvaatřicáté minutě srovnal na 1:1.

Po změně stran Sokol převzal iniciativu a po šesti minutách hry druhé půle Jakub Krč poslal Lanžhot do vedení.

Stejně jako v posledním domácím duelu se Startem Brno si Lanžhot nedokázal poradit s početní výhodou, kterou získal v osmapadesáté minutě, kdy byl vyloučen hostující Patrik Fiala. „Po tom, co šel soupeř do deseti, jsme se dostali zase do herní křeče jako v zápase se Startem. Navíc se nám zranil Marko Totka, jehož absence šla na hře cítit. Ale nevím, proč hrajeme přesilovku hůř, než když je soupeř v plném počtu,“ krčil rameny Hílek.

Žďár se v sedmašedesáté minutě dočkal vyrovnání, když Marek Šerý proměnil pokutový kop. Do konce utkání už další branka nepadala a oba celky si rozdělily po bodu za remízu 2:2. „Kluci utkání odbojovali, otočili stav zápasu na 2:1, ale pak nechali soupeře srovnat. Odehráli jsme doma už i lepší zápasy, ale nemyslím si, že Žďár je soupeř, který si od nás měl odvést bod,“ litoval lodivod.

A vzápětí dodal, že v boji o postup do třetí ligy věří spíš brněnskému Startu. „Start má podle mě fotbalovější mužstvo, pohlídá si to,“ uzavřel Hílek.

Lanžhotu patří tři kola před koncem sezony čtvrté místo se třiačtyřiceti body. Další duel odehrají Hílkovi svěřenci v neděli od pěti hodin odpoledne na hřišti Speřic.

Sokol Lanžhot - FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 2:2 (1:1)

Branky: 32. Ravas Tomáš, 50. Krč Jakub - 7. Mikúšek (vl.), 69. Šerý.

ŽK: 17. Pidruchnyi, 70. Ciprys, 90. Milota - 90. Švorma, 90. Pelikán.

ČK: 58. Fiala (Žďár).

Rozhodčí: Slováček - Smýkal, Šimoník.

Diváci: 345.

Sokol Lanžhot: Žúrek - Pidruchnyi, Milota, Mikúšek, Koprna - Ciprys (86. Malacka), Totka (69. Gaňa), Krč, Balážik, Bogdalík (46. Kollár) - Ravas.

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou: Jícha - Trojánek, Fiala, Vitásek, Vokoun, Šerý (90. Novotný), Henzl (68. Homolka), Švorma, Sodomka, Severa (96. Pelikán), Nedvěd.