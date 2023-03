OBRAZEM: Lanžhot si v generálce zastřílel. Odnesly to Ivančice

Fotbalisté Lanžhota zvládli sobotní generálku na odvetnou část divize D, když na domácím hřišti porazili 4:0 Ivančice. „Do utkání nastoupila taková sestava, kterou bych rád viděl i v prvním mistráku a vypadá to, že by to mohlo fungovat," zhodnotil duel pro klubový web lanžhotský kouč Jaroslav Hílek.

Fotbalisté Lanžhota (v červeném) porazili Ivančice. | Foto: Jaroslav Kicl