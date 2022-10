Lanžhot poslal do vedení v sedmé minutě Radim Kleiber, jenž se trefil podruhé v sezoně. „Radim je hráč, se kterým jsem v Lanžhotě dlouho hrával. Určitě nebyl spokojený, že v úvodu sezony nenastupoval pravidelně, ale teď do toho dobře naskočil. Vážím si jeho povahy, je na něj spoleh, i když má drobné zranění, nebojí se týmu pomoct. Na některých pozicích jsme potřebovali trochu živější a rychlejší hráče, ale vždy když nastoupil, svoje úkoly splnil. Za svůj přístup byl nyní odměněn gólem,“ vyzdvihl Hílek autora první trefy.

PODÍVEJTE SE: Dressler penaltou zavelel k výhře. Hodonín doma porazil Vrchovinu

Ráz utkání změnila ve 28. minutě červená karta, kterou obdržel v přerušené hře domácí záložník Krč. „Byl tam faul na našeho hráče, který pak oplácel. Nebylo to na červenou kartu, ta se dává za zákroky podrážkou nebo likvidační fauly. Klasicky by to vyřešila žlutá karta. Vyloučení nepomohlo dalšímu vývoji zápasu, museli jsme změnit taktiku, hráli jsme z hlubšího bloku,“ vysvětlil lanžhotský trenér.

Jeho svěřenci však nepolevili a před koncem první půle přidal Kleiber druhou branku. „Musím hráče pochválit, po vyloučení hráli velmi kompaktně. Myslím, že jsem je tak ještě nikdy neviděl hrát směrem dozadu. Navíc byli stále nebezpeční i v ofenzivě. S oslabením si poradili opravdu výborně,“ chválil Hílek své svěřence.

Když v 77. minutě zvýšil domácí Jakub Kosorin na 3:0, bylo rozhodnuto. Velká Bíteš sice stihla o dvě minuty později snížit Richardem Novotným, ale to bylo z její strany vše. Naopak lanžhotský Kosorin přidal pět minut před koncem svou druhou branku v duelu a skóre 4:1 vydrželo až do závěrečného hvizdu. „Po odchodu Romana Sablera je v kádru jediný klasický útočník Burac. Při jeho zranění tam nyní nastupuje Jakub Kosorin, kterého jsme předtím využívali na křídle. Vstřelenými góly ukazuje, že je na hrotu adekvátní náhrada,“ neskrýval domácí stratég.

OBRAZEM: Břeclav slaví třetí výhru v řadě. Proti Speřicím úřadoval kapitán

Lanžhot čeká příští utkání ve Žďáru nad Sázavou, se kterým má po devíti kolech shodně patnáct bodů. Utkání se odehraje v neděli od tří hodin odpoledne. „Aktuální sezona je proti minulému ročníku vyrovnanější. Týmy z Vysočiny jsou dobře organizované a prezentují se agresivní hrou. Z obranného bloku rychle vystupují a nebojí se chodit do soubojů. Nevadí mi, že do nich musíme bušit. Chci, aby můj tým hrál kombinační fotbal. Když budeme přesní, zvládneme to. Poslední venkovní zápas proti Startu Brno nám nevyšel, ztráceli jsme balony a nedostali se vůbec do kombinace, chyběla nám přesnost. Když budeme hrát jako proti Bíteši, prosadíme se,“ uzavřel Hílek.

Sokol Lanžhot – FC Velká Bíteš 4:1 (2:0)

Branky: 7. a 43. Kleiber, 77. a 85. J. Kosorin.

Rozhodčí: Vařacha – Smýkal, Pavlica.

ŽK: 73. Pidruchnyi, 83. T. Milota, 89. S. Milota – 52. Novotný, 58. Šperka, 82. Loup.

Diváci: 265.

Sokol Lanžhot: Klimeš – S. Milota, T. Milota, Kleiber (54. Mihál), Šenk, P. Balážik, Pidruchnyi, Krč, J. Kosorin (87. Ravas) Bogdalík (72. Malacka), Mikúšek.

FC Velká Bíteš: Pelán – Vošmera, Ondrák, Kamenský, Novotný, Daněk, Macek, Loup, Šperka, Mrňa, Traxl.